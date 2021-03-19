Ali Koç, güçlü bir yönetimle yeni bir sayfa açmalı

3 Haziran 2018'de efsane Başkan Aziz Yıldırım'a tarihi bir fark atarak bayrağı devralan Ali Koç'tan beklentiler de çok büyüktü. Zafer konuşmasında, “Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Biliyorum beklentiniz çok yüksek. Elimizde sihirli değnek yok. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun” demişti. Evet o da biliyordu çok zor olacağını ve elinde sihirli bir değnek de yoktu. Böylesine bir ekonomik kriz ortamında taşın altına elini değil gövdesini soktu, tüm imkanlarını seferber etti adeta sihirli bir değnek çıkardı. Ancak tüm iyi niyetli çabalara rağmen gelinen noktada Fenerbahçeliler mutlu değildi. Alışkın olmadıkları başarısızlıklarla karşı karşıya kaldı sarı-lacivertlilere gönül verenler.

Yaklaşan kongre öncesinde Sayın Başkan Koç'un çok yorulsa da bir dönem daha yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatalardan ders alınırsa hikayenin sonunun mutlu biteceğine inanıyorum. Kolay değil böylesine bir camiayı yönetmek. Başkanlık koltuğunun da acemilik dönemi olacak.

“FENERBAHÇE’NİN YÖNETİMİNDE BÖYLE BİR İSİM VAR MI?”

Ali Koç, güçlü bir yönetim kuruluyla yeni bir sayfa açmalı… Aziz Yıldırım'ın listelerini hatırlayın, Fenerbahçe yönetim kurullarına hep gıpta ile bakılırdı. Nihat Özdemir'ler, Abdullah Kığılı'lar, Ali Koç'lar, Hamdi Akın'lar… Say say bitmez. Diğer büyük kulüplerde de durum böyledir. Özellikle futbol şubesi hep ağır toplardan oluşur. Yıldırım Demirören, Adnan Polat gibi isimleri hatırlayın. Önce futbolun başına geçerlerdi sonra kulübün başına. Şimdi soruyorum Fenerbahçe'nin yönetiminde böyle bir isim var mı?

Yönetici sorun çözer sorun yaratmaz. ‘Geleceğimiz' dedirttiler, 16 yaşındaki Ömer Faruk'u bile inandıramadı, elinde tutamadı bu yöneticiler. Max Kruse olayında Ali Koç'u yanlış yönlendirenler karşı karşıya kalınan zarara da ortak oldu mu mesela? Futbol ekonomisi büyük. Yapılan her yanlış transfer ve sözleşmenin bedeli ağır. Yığınla futbolcu alıp satmak uçup giden milyon Euro'lar demek. Darphaneniz olsa para yetiştiremezsiniz. Futbolda bilgi ve akıl, paradan büyüktür.

“FENERBAHÇE’YE HİÇ UYUŞMAYAN ŞU SPORTİF DİREKTÖRLÜK MESELESİ…”

İşte sorunun asıl kaynağı bu… Fenerbahçe'ye hiç uymayan şu sportif direktörlük meselesi… Aykut Kocaman, Giuliano Terraneo, Damien Comolli ve Emre Belözoğlu… Son 12 yılda 4 sportif direktör göreve geldi. Hepsi de başarısız oldu. Bu bir tesadüf mü? Aykut Kocaman ismi 2009-10'da Daum gibi bir hocanın üzerinde bile bir baskı unsuruydu. O baskı belki de Bursaspor'a şampiyonluğun kaybedilmesini neden oldu. Sonra Kocaman geldi, rahat bir çalışma ortamında başarıya ulaştı. Giuliano Terraneo 2015 yılında geldi 10 ay sonra yollar ayrıldı. 45 milyon Euro'ya 11 futbolcu transferi yaptı. Sekiziyle yollar ayrıldı. Damien Comolli. 2017-2018 yılında göreve geldi. 28 futbolcu transfer edildi 40 milyon Euro harcadı. Onun getirdikleri Fenerbahçe'ye dert oldu ve neredeyse tamamından zarar edildi.

Ve Emre Belözoğlu. Görülmemiş bir destekle geldi. O da 22 transfer yaptı. Transferdeki başarı oranı ortada. Aykut Kocaman-Daum olayındaki gibi ciddi bir baskı unsuru olarak hep görüldü ve kim gelirse bu devam edecek.

Sözün özü, Ali Koç güçlü bir yönetim, futbolda çok sesli değil tek sesli bir anlayışla yeni bir sayfa açmalı…