Altay yoksa Harun var

Fenerbahçe kalecilerinden yana çok şanslı. Bu sezon kaleye duvar ören Altay'ın şanssız sakatlığı sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar haklı olarak karamsarlığa kapılmıştı. Ancak Harun Tekin dün öyle bir anda sahne aldı ki, belki de şampiyonluk kurtarışına imza attı. Türkiye'nin istatistiki olarak penaltılarda en iyisi olan Harun en kritik anda ortaya ruhunu koydu. Fenerbahçe dün üç puandan fazlasını kazandı. Şampiyonluk yarışında geriden gelen çoğu zaman en şanslı olandır. Artık baskı Beşiktaş'ın üzerinde olacak.

Başakşehir maça organize başlayan taraftı. Korner organizasyonunun dönüşünde yenen gol Fenerbahçe'ye yakışmadı. Pozisyon başlangıcını da göz ardı etmeyelim. Topa öyle bir girişe normalde faul çalınması lazım. Cüneyt Çakır'ın devam kararı tamam ama VAR'daki Ümit Öztürk'ün pozisyonu izleyip Çakır'ı yanlış yönlendirmesi büyük hataydı.

YİNE ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ…

Golden sonra dengeyi kuran sarı-lacivertliler aradığı golü yine kornerden ama bu kez alışık olduğumuz ön direk organizasyonuyla buldu. Devreye berabere girmek önemliydi. Orta saha üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe ikinci yarıya iyi başladı. Kabul etmek lazım ki Türkiye'nin en kaliteli orta sahası Emre Belözoğlu'nun elinde. Çok kaliteli ayaklar var. İşte Pelkas, yine öyle bir gol attı ki Trabzon'da olduğu gibi yine bir kırılma maçında sahneye çıkıverdi. Fenerbahçe'de dengeleri bozacak çok oyuncu var. Ozan, Pelkas, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan… Hepsinin şut tehdidi var hepsinin asist tehdidi var. Rakipler hangi birini tutacak? Orta saha kalitesi maçın skorunu belirledi.

Gelelim biraz da eksi taraflara. Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişiklikler oyun üstünlüğünü arttırmak yerine takımı geriye götürdü. On kişi kalan rakibe pozisyonlar verildi, Başakşehir bir de penaltı kazandı. Visca penaltıyı atsa Fenerbahçe bugün şampiyonluğun uzağında kalmış olabilir, Fenerbahçeliler umutsuzluğa kapılabilirdi. Gaziantep maçının son dakikalarında verilen pozisyonlardan sonra dün de son dakikalar sıkıntılı geçti.

Fenerbahçe işini bundan sonra şansa bırakmamalı.