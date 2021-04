Havlu atmaya yaklaştı

Fenerbahçe, Malatya'da belki de sadece 2 puan değil şampiyonluğu da bıraktı. Bir takım bir ileri bir geri giderek şampiyon olamaz. Hele ki ligin boyu bu kadar kısalmışken.

Emre Belözoğlu'yla çıkılan ikinci maçta da futbol olarak sınıf geçilemedi. Maça golle başlandı ama yine ilk yarılardaki sönük Fenerbahçe'yi izledik. Şampiyonluğa oynayan bir takım, bir de öndeyken duran top sonrası kontra ataktan gol yiyemez. Böyle bir lüksü yok. İkinci yarıda oyuna giren 5 isim de çıkanları aratan performans gösterdi. Fenerbahçeli futbolcularda inanılmaz bir mental dağınıklık var. Sanırım üzerlerindeki çubuklunun kıymetini pek anlayamamışlar. Son dakikalarda 3 puan gelebilirdi ama bu futbolla her zaman geçen haftaki gibi galibiyet alamazsınız.

Bir maçı eksik liderin 4 puan gerisinde ve ikili averajda geride olan Fenerbahçe için lige havlu atmaya ramak kaldı. Artık sarı-lacivertlilerin tek bir puan kaybına bile hakkı yok.

Erol Bulut'un en büyük hatalarından biri orta saha kurgusuyla çok oynamasıydı. Emre Belözoğlu da ikinci maçında değişik orta saha 11'iyle sahaya çıktı. Ligin zirvesindeki takımın orta saha kurgusu belli. Senin bu bölgede çok adamın var ama ideal bir orta göbeğin yok. Bir maç Ozan, bir maç İrfan, bir maç Pelkas, bir maç Mert Hakan, bir maç Sosa yedek. Böyle olmaz. Anlaşılan Erol Bulut'un hatalarından hiç ders çıkarılmamış.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin bir sistemi de yok. Emre Belözoğlu göreve geleli 3 hafta oldu. Bu sürede takımda hiçbir değişiklik olmadığını 2 maçtır görüyoruz. Fenerbahçe'nin sisteminin dışında bir oyun anlayışı da yok. Bu ligde artık “Hadi aslanım, çık oyna” diyerek şampiyon olunamaz. Bunu acı bir şekilde öğrenmek üzere Fenerbahçe.

Şu an dünyanın en iyi teknik direktörleri kimler? Pep Guardiola. Barcelona'yı çalıştırmadan Katalanların B takımını çalıştırdı. Zidane, Real Madrid B takımını çalıştırdıktan sonra A takıma geçti ve Şampiyonalar Ligi'ne ambargo koydu. Genç dediğimiz Julian Nagelsmann, 25 yaşında Hoffenheim'in altyapısında yıllarca çalıştı. Bu örnekler say say bitmez. Alex, direkt Brezilya'da bir takımın başına geçmedi, Sao Paulo'da altyapıda deneyime başladı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak bu kadar kolay olmamalı. Burası staj yeri değil, dünya çapında teknik direktörlerin görev alacağı bir yer.

Aslında burada bütün suçu teknik heyete de bırakamayız. Sonuçta damdan düşüp takımı yönetmiyorlar. Onları bu göreve getirenler var. 3 yıldır yapılan yanlışlardan hiç mi ders alınmaz? Fenerbahçelilerin şampiyonluk umudu neredeyse yok ama ikinciliği bile özlettirenlerin onlara bir borcu var. Bu yüzden Başkan önümüzdeki 3 yılın planlamasını yeni yönetimiyle şimdiden çok iyi yapmalı. Bunu kendisine inanlara ve taraftarına borçlu.