Her şeyi Altay’a borçlusunuz

Bir hafta daha geçmiyor ki Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiğini yazmayalım.

Beşiktaş derbisiymiş, Hatayspor maçıymış hiç fark etmiyor genç eldiven için, her zaman takımın adeta ipten alıyor.

Peki buna ağlar mısın, güler misin? Güzel tarafı, sadece Türk futboluna değil, dünyaya gelecek 10-15 yılda damga vuracak bir kaleci izliyoruz. Madalyonun diğer tarafı ise bir büyük takım aldığı puanların yarısından fazlasını kalecisi sayesinde toplayamaz.

Bu çocuğu alandan da getirenden de yetiştirenden de Allah razı olsun. Sadece kaleciliği değil, karakteriyle efendiliğiyle de hayran bıraktı. Oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayacak kadar da büyük Fenerbahçeli. O olmasa Fenerbahçe bırakın yarışta olmayı, ilk 5'te bile değildi. Kısacası bugün başka konular konuşmuyorsak her şeyi ALTAY BAYINDIR'a borçlusunuz.

Gelelim maça… Kesinlikle kalan haftaların Erol Bulut'la tamamlanması görüşendeyim. Ancak Allah aşkına hocam sistemin ne? Tamamen kaos futbolu oynanıyor. İnşallah istediğin hedefe ulaşırsın ama 31 haftada Fenerbahçelilere hiçbir umut vermedin. Samandıra'yı kesinlikle tamamen elinden kaçırdığını düşünüyorum. Kadro tercihlerinde özgür olduğunu da sanmıyorum! Maça yanlış 11'le başladın ama doğru 11'le bitirdin. Hangisi senin kafandaki 11'di? İrfan Can hazır değil, formda Sosa yedekte… Bitiren 11'in tek yanlış hamlesi Ferdi. Çok güçsüz ve nasıl bu çocuk bu hale geldi kendinize sormalısınız.

Samatta'yla neden başlandı? Kalan 10 maçta 30 gol hedefine ulaşamaz, boşuna uğraşmayın! İngiltere'de 2 gol atmış bir adama 6.5 milyon euro verildi. İlk haftalar göz boyayan performans, sonra ortada yok. Bir de değerli bir forma olan 10 numarayı verdiniz… Şimdi gelecek yıl sadece forma numarasını almayı değil, nereye göndereceğinizi de şimdiden düşünün.

Sonunda hakem konuşmadığımız bir derbi diyeceğim ama Sergen Yalçın inanılmaz bir açıklamaya imza attı. Sonuç ne olursa olsun sezon sonunda benim gönlümden geçen sezonun teknik direktörü olmasıydı. Ancak bütün sempatisini maç sonu açıklamalarıyla kaybediyor. Yapma, örnek aldığın kişiler çok sempatik değil! Türkiye'de hakemin konuşulmadığı bir maçtan sonra FIFA kokartlı bir genç hakeme bir daha maçımıza gelmesin diyorsun. Maç 1-0 bitse eminim konuşmazdın bile. Gündem böyle komik bir şekilde değiştirilmeye çalışılmaz.

Sonuç olarak Fenerbahçe, bir maçı eksik liderden 5 puan geride. Rakiplerine de ikili averajı kaptırdı. Artık işi çok zor. Kalan 10 maçta kayıp yaşanmamaya çalışılmalı. Bitmiş bir şey yok ama Fenerbahçelilerin de pek umudu yok…