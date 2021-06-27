Kongrenin ardından

Başkan Ali Koç, tek aday olarak girdiği kongrede 6459 oy alarak güven tazeledi. Camianın verdiği mesaj açıktı: “Her şeye rağmen sana güveniyoruz, söylediklerini yapacağına inanıyoruz. Genel Kurul'un üzerinde kimse yoktur.”

Başkan Koç'un tek aday olmasına rağmen azımsanmayacak bir destek bulmasında eski Başkan Aziz Yıldırım'ın kongreden iki gün önce yaptığı çıkışın da etkisi büyük oldu. Yıldırım üç yıl süren sessizliğini zehir zemberek sözlerle bozunca tüm dengeler değişti. Birçok konuda haklıydı ancak kullandığı dil ve üslup efsane başkana yakışmadı. Görevdeki Fenerbahçe başkanının medya önünde bu denli ağır şekilde ithamlarla yerden yere vurulması Ali Koç'a beklediğinin de ötesinde bir destek sağladı. Dediğimiz gibi Aziz Yıldırım birçok konuda haklıyken haksız duruma düştü. Kendini kulüpten büyük görmeye varan konuşmaları, kendisiyle çelişen açıklamaları, Koç'a olan hırsını frenleyemeyişi ve ortaya koyduğu ego camianın tepkisini çekti. Açıkçası bu çıkış Ali Koç'a aynı sertlikte cevap verme hakkı doğurmuştu, o da bunu kullandı.

Sonuçta Fenerbahçe'ye gönül verenleri üzen bu tablonun Aziz Yıldırım'a ve camiaya fayda sağlamayacağı da ortaya çıktı. Evet Aziz Yıldırım artık ciddi bir muhalefet yürütecek. Eleştiri kültürü her zaman olmalı. Görevdeki başkanı daha dikkatli olmaya iter, diri tutar. Ancak tadında olduğu sürece.

Artık Ali Koç'a da üç yıl boyunca yaptığı yanlışları tekrarlamamak düşer. Çünkü güven tazelese de kredisinin sonlarına gelmiş durumda. Başkanlığın ilk yıllarında acemilikler olabilir. Fazlasıyla da yaptı. Hatalarının üzerine aynı hataları da ekledi. Fazla etki altında kaldı, kolay kandırıldı. Fenerbahçe taraftarının ondan beklentileri büyük. Şampiyonluklar, kupalar bu yıl gelmek zorunda. Barış ortamını sağlamalı, attığı adımlarla herkesi doğru yolda olduğuna ikna etmeli, kendine enerjisini boşa harcatacak başka cepheler açmamalı.

Böyle bir ortamda alışık olmadığımız bir kongre geride kaldı. Ancak yarış asıl şimdi başladı. Aziz Yıldırım-Ali Koç savaşında zamanın kimin lehine işleyeceğini göreceğiz. Kazanan Fenerbahçe olsun.