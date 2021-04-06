Önemli olan 3 puandı

Fenerbahçe, sadece bir galibiyet değil 9 puanlık bir maça çıktı. Kağıt üzerinde kolay da gözükse bu sezon Kadıköy'de alınan şok yenilgiler, tatmin etmeyen futbol, kapanan takımları açmakta zorlanmak gibi bilinen etkenler olunca, maçın ne kadar zor olacağını tahmin ediyorduk.

Kimsenin elinde sihirli değnek yok, bir anda sistem ve oyun değiştirilemez. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybetmesi, yeni teknik direktör değişikliğiyle sarı-lacivertlilerden tempolu ve agresif bir başlangıç bekliyordum. Açıkçası ilk yarıda Erol Bulut'un takımından farklı bir oyun ortada göremedik. Tam tersi Denizlispor'un ileri hattı biraz becerikli olsa sarı-lacivertliler soyunma odasına geride gidebilirdi.

Beklediğim agresif oyun ikinci yarının başında gerçekleşti. Üst üste kornerler ve birkaç pozisyonla rakip bunaltıldı. Bu baskı da uzun sürmedi ancak Fenerbahçe'nin bu sezonki duran top silahı yine devreye girdi. Samatta'nın gol orucunu bozması kötü futbola rağmen alınan 3 puan Fenerbahçe için gecenin olumlu taraflarıydı.

İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra önemli bir hareket getirdi. Hazır bir İrfan kadroda mutlaka olmalı. Ozan Tufan, Gustavo, İrfan Can Kahveci, hatta Sosa'yı da ekleyebiliriz, bu rotasyonu Belözoğlu'nun çok iyi yapması lazım. Pelkas'ın da önde oynadığını düşünürsek az önce saydığım isimlerden sadece ikisi sahada olabilecek. Fenerbahçe'nin kalan haftalarda futbolunu bu tercihlerin doğru yapılıp yapılmaması belirleyecektir.

Kötü oynarken kazanmak çok önemliydi. Bu saatten sonra Fenerbahçe böyle oynayarak sürekli, 3 puan alsa taraftarı itiraz etmez. Artık iyi oyunun değil, 3 puanın önemli olduğu dönemece girdik.

Emre Belözoğlu'yla ilgili uzun uzun bir teknik direktörlük yorumu yapamayız. Hiçbir hocalık tecrübesi yok. Elimizde bununla ilgili veriler de yok. Olumlu veya olumsuz eleştirmek için çok erken. Şu an için çok tecrübesiz olduğunu biliyoruz. Artık Fenerbahçe'nin gündemi teknik direktör değil. Haftalar ilerledikçe daha sağlıklı yorum yapabiliriz.

Bu arada teknik heyetin Samatta ısrarını da anlıyorum. Bu saatten sonra tabii ki 30 gol atamayacak. Eldeki santraforların kalitesi ortada. Artık kötünün iyisi oynamalı. Büyük ihtimal teknik heyet de, her maç birini oynatmaktansa bir oyuncuda ısrar edip onun golü bulmasını beklemek daha mantıklı geliyor. Sonunda Samatta gol orucunu bozdu. Performansı hala yeterli değil ancak bu gol mutlaka kendisine moral verecektir.