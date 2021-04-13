Fenerbahçe sezonun en iyi oyunlarından birini sahaya yansıtarak Gaziantep'i 3 golle geçti. İyi futbol ve 3 gol yanıltmasın, rahat bir galibiyet olmadı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, değişik bir orta saha ve oyun kurgusuyla takımı sahaya sürdü. Gustavo'yu kenara çekip Sosa'yı da takım lideri yapınca Fenerbahçe hücumda daha efektif oldu. Pelkas ve İrfan Can'ın kanatlardan sürekli içeri deplase olmaları da rakibin savunma düzenini bozdu.

Orjinal kanatsız ve santrforsuz takım ilk yarı iyi oynamasına rağmen bitiricilik sorununu yine yaşadı.

Mert Hakan'ın geçen sezondan esintiler sergilemeye başlaması ve muhteşem golüyle Fenerbahçe öne geçti. Kalan bölümde bu sefer sezon genelinde olan roller değişti. Genel olarak takımını ipten alan Altay Bayındır'ı bu sefer arkadaşları kurtardı. Her kalecinin böyle sezon içinde hataları olur, Altay'ın hatasını da Valencia telafi etti.

Fenerbahçe, son dakikalara bunalmasına rağmen Sinan'ın skoru belirleyen golüyle orta şekerli Türk kahvesi tadında bir oyunla 3 puan aldı.

Şimdi önemli olan takıma fazla müdahale etmeden bu sistem ve oyun anlayışıyla sezonu tamamlamak. Başakşehir maçının kırılma karşılaşması olarak görüyorum. Çok zor bir müsabaka olacak. Fenerbahçe buradan da 3 puanı iyi oyunla alırsa Beşiktaş'ı strese sokmaya başlayacaktır. Şu bir gerçek ki Fenerbahçe'nin artık takılma lüksü yok.