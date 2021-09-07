Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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AKP, Sinovac “faturasını” Iğdırspor’da tahsil ediyor

Müteahhit dünyasını yakından bilen bir spor adamı ile sohbet ediyorum. Genellikle şifreli konuşur ancak konuyu biliyorsanız alt yazının anlamını çözebilirsiniz…

“Futbol kulüplerinden Manisaspor, Eyüpspor ve Iğdırspor'da neler oluyor bir bak… 2'nci, 3'üncü ve de amatör lig takımlarına büyük paralar akıtılıyor” dedi…

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Biz de bakalım…

Bir yıl önce Antakyalı Kebudi ailesinden satın alığı “Central Rent a Car” oto kiralama şirketini, 2019 yılında Ziraat Bankası iştiraklerinden Ziraat Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı'na satan Murat Özkaya adına okuyucularım yabancı değil.

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Özkaya 2019'da Eyüpspor Başkanlığı'na da seçildi. Takım, geçen yıl 4.2 milyon TL'ye GS'den yaptığı Emrecan Yardımcı transferi ile dikkatleri üzerine çekti.

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Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu dönemde, oğlu Harun Aydın'ın Özkaya ile oto kiralama şirketlerinde işbirliğini ortaya çıkardık.

Ziraat Girişim yayınlarımız üzerine, Central Oto'da yüzde 1 hisse ile yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna oturan Özkaya ile hem idari hem de mali ilişkisini sonlandırdı.

Bu arada Hüseyin Aydın Ziraat Genel Müdürlüğü'nden ayrılıp, Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanlığı odasına geçti.

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Manisaspor Kulübü 2020-2021 Sezonu'nu amatör ligde tamamladı. Geçen yıl kulübe Murat Yörük başkan seçildi.

Yörük, aile şirketi Yörsan'ı 2014 yılında Abraaj Capital'e satarak, süt sektöründen çekilmişti.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yörük, şimdi spor çevresinde öne çıkıyor.

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76 Iğdır Belediye Spor'un durumu farklı, orada tencere yeni fokurdamaya başladı.

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Iğdırspor'un başına “talih kuşu” kondu.

O talih kuşu; Covid-19 aşısı Coronavac'ın üreticisi Çin devlet firması Sinovac'ın Türkiye Temsilcisi Keymen İlaç'ın sahibi Cantürk Alagöz…

1973 yılında kurulan Keymen İlaç'ın kurucusu Topal ailesi, Sinovac Biotech ile 2013 yılında Türkiye'de aşı üretecekti. Arsayı bile aldı ama yatırım izni çıkmadı.

Finansal güçlükle karşılaşınca ailenin son temsilcisi Dr. O. Murat Topal, 2016'da Keymen İlaç'ı sektörden bildikleri Alagöz'e satarak şirketin banka borçlarını ödedi.

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Alagöz pandemi ile birlikte Sinovac'la yaklaşık 1.2 milyar dolarlık 100 milyon doz Covid-19 aşı alımı anlaşması yaptı.

Artık Alagöz Ankara için “görünür” bir iş insanı…

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Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Alagöz, Mayıs 2021'de Iğdır Belediye Spor Kulübü Başkanı seçildi.

Yerel gazete “Yeşil Iğdır” 13 Ağustos tarihli haberinde Alagöz'ün şu sözünü hatırlatıyor:

“Bu takım Bal liginin şampiyonu olacak ve 3. lige çıkacak; ardından 2. lige ve birinci lige çıkacak.”

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Gazete “Alagöz Holding Iğdır Spor Kulübü transfer rekoru kırıyor” başlıklı aynı haberinde, kulübün birinci ve ikinci ligde oynamış futbolcuların da aralarında olduğu 20 oyuncuyu kadrosuna kattığını belirtiyor.

Ve Cantürk'ün kulübe bugüne kadar yaklaşık 25 milyon TL yatırım yaptığı vurgulanıyor.

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Iğdırlı iş insanı Cantürk'te birdenbire beliren “memleket aşkı” nereden geliyor diye sormaz mısınız?…

Iğdır'da bir başka yerel gazete Aras bu sorgulamayı yapıyor.

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Nihat Aras 2 Eylül 2021 tarihinde Aras gazetesinde yayımlanan “Bu bir ihbar haberidir. Pazarlık yok, adrese teslim” haberini paylaştı.

Haber şöyle: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilde yeni yapılacak tribün için açtığı ihaleye 6 firma davet ediyor.

Mücbir sebepler oluştuğunda geçerli olan “davet usülüne”; yani 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda düzenlenen 21/B'ye göre ihaleye çıkılıyor.

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Aralarında AKP İl yönetimden Ahmet Kürşat Şimşek ve kardeşi Emre Şimşek, AKP ilçe yönetiminden Okan Taş'ın firmasının da arasında olduğu 5 firma ihaleye katılıyor.

4 katılımcı “teşekkür mektubu” verip ihaleden çekiliyor.

20 milyon 900 bin lira bedelle çıkılan ihale, AKP İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ın kardeşi Ekber Ayaz'da kalıyor. İhale bedelinde kırım yapılıyor, ödenecek bedel 16 milyon 300 bine düşüyor.

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Aras “Alagöz Iğdır Spor'a başkan seçildikten sonra ilimize gelen yatırım 42 milyon liraya ulaştı. Buna memnun olduk. Yalnız ihalelerin hep AKP çevresine verilmesi de soruşturulmalı” diyor ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'e “Tribün ihalesi için bakanlıktan ödenek hangi tarihte geldi ve şu ana kadar neden bekletildi?” sorusunu yöneltiyor.

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Aras, bir de maliyet hesabı yapıyor:

“2 bin-2 bin 500 kişilik bir tribünün maliyeti en fazla 8-9 milyon liradır. 7-8 milyon liralık kamu zararına yol açıldı.”

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Bu üç takım ile ilgili derlediğim bilgiler, ülkede para trafiğinin hangi yönde işlediği hakkında bir fikir veriyordur sanırım…