Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Amerikan sermayesi ile Afrika’ya 15 proje

ABD Başkanı Joe Biden'ın pandemi nedeniyle New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantılarına katılan ülkelere “Heyetlerinizin yüzde 25'i gelsin” uyarısı mı, yoksa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “sonrası” AKP senaryoları mı baskın olmuş bilemem; Türkiye resmi heyetinde seçici davranılmış.

Erdoğan'ın New York heyetine, BM'nin “iklim değişikliği ve göç” gündemi dikkate alındığında ilgili bakanlıklar; Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlarının dahil edilmemesi bu tasarrufa takılmış olabilir!

AKP'nin “A Takımı” heyette

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erdoğan'ın heyetinde yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, ekipten önce New York'a gidip, temaslarına başlamıştı.

Erdoğan'ın New York ziyaretinde ilk durağı, 2017 yılında temelini attığı ve yapımını IC İçtaş İnşaat ve ABD'li Tishman'ın üstlendiği (Kaynak: Vahap Munyar 25 Eylül 2019) 35 katlı Türkevi'ydi.

İkinci durağı; Erdoğan'ın BM Genel Kurul katılımcısı ülke liderlerine dağıtacağı “Daha Adil Bir Dünya” kitabı ile aynı başlığı taşıyan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) konferansı oldu.

ABD ile Türkiye arasında nazar boncuğu kabilinden “pozitif gündem” oluşturan ekonomik ilişkiler kendi yatağında akıyor.

“Biz bize” Yatırımcı Konferansı

Bu satırların yazıldığı saatlerde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ev sahipliğinde, New York'un en prestijli restoranlarından Cipriani'de düzenlenen “11. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği”nin son hazırlıkları yapılıyordu.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Erdoğan'ın “Onur Konuğu” olarak katılacağı konferansta Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmalarının üst düzey temsilcilerine sesleneceğini söylüyor.

Yalçındağ ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'yi de konferansa davet ettiklerini ancak nihai onayı henüz almadıklarını belirtiyordu.

Türkiye'nin ihracat üssü

Geçen yıl 10.2 milyar dolar ithalat ile Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İtalya'yı geride bırakarak 3. sıraya yükselen ABD, bu yılın ilk 6 ayında ise 6.7 milyar dolar ihracat ile Birleşik Krallık'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yalçındağ konferansın önemini, “Türkiye ABD'de en hızlı büyüyen ilk 10 doğrudan yabancı yatırımcı arasında yer alırken, bu yemek Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki varlığını sergilemek için ideal bir fırsat olacak” sözleriyle vurguluyor.

Eski Ticaret Bakanı William Rose'un 2019 yılının Eylül'ünde Türkiye'ye yaptığı 5 günlük ziyaret sıra dışıydı…

Rose'un Türkiye'de iş çevreleri ile sürdürdüğü toplantıların merkezinde “Birlikte Afrika'ya gidelim” önerisi yer alıyordu.

Tump'ın ABD Başkanlığı döneminde Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefi açıklanmıştı ki; Erdoğan BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta da aynı hedefi yineledi.

Erdoğan ile Biden ilk yüz yüze görüşmeyi 14 Haziran'da NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yapmıştı.

İkilinin görüşmesinden işdünyası “Siyasi ve askeri sorunlar ile ekonomi ayrıştı” çıkarımında bulundu.

Gerçekten hal bu mu?

Afrika'ya ekonomi ordusu

İki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmadığı hatta artarak 21 milyar dolara ulaştığını hesaba katarsak ekonomi ipini bırakmadıkları söylenebilir.

Amerikan finansmanı ile Sahra Altı Afrika'da alt yapı yatırımlarına talip olan TAİK'in “Afrika Çalışma Grubu” kurduğunu belirten Yalçındağ, 7-8 milyar dolarlık Afrika paketi hazırladıklarının altını çiziyor.

Amerikalı yatırımcılara somut 15 Afrika projesi sunacaklarını ekliyor.

Türkiye'ye ABD pastası hep alevli bir tabakta sunuluyor; elini yakmadan o dilimi ağzına atabilecek mi?

Küresel Terörizm Endeksi'ne göre, 2019-2020 aralığında terörizmin en hızlı artış gösterdiği 10 ülkeden 7'si Sahra Altı Afrika'da bulunuyor.

Aynı araştırmada DEAŞ'ın, Ortadoğu'da kaybettiği etkiyi Güney Asya'da ve daha çok Sahra Altı Afrika'da kazanmaya çalıştığına işaret ediliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Çin ile Afrika arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 208.7 milyar dolara ulaştı.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun verilerine göre ise ABD ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 56.9 milyar dolar oldu.

Amerika, Afrika ülkeleriyle yaptığı 500'e yakın anlaşmayla dolarları sahaya sürerken; Türk müteahhitlerinin bu bölgedeki deneyimini yabana atmıyor.