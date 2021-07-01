Bakanlık açıkladı: “Virapro ruhsat süresi geçtikten sonra ihraç edildi”

Avrupa Komisyonu organlarından, İngilizcesi “European Anti-Fraud Office” (OLAF) olan Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, 15 Aralık 2020 tarihli bülteninde Türkiye'den geldiğini açıkladığı 140 ton el dezenfektanına el koyduğunu açıkladı.

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OLAF yapılan tıbbi analizler sonucunda ürün içeriğinde etanol olması gerekirken, sağlığı tehdit eden methanol maddesinin kullanıldığını ilan etti.

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Dezenfektan Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Marka Ticaret Odası (TABA-AmCham) eski Başkanı Ali Osman Akat'ın Sütlüce- Beyoğlu adresli TİS Sanayi ve Dış Ticaret şirketi tarafından ihraç edilmişti.

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6 Haziran tarihli “Halkın cebinden parasını alıp sağlığını öldürüyorlar” başlıklı yazımda, markanın Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 30 Mart 2020'de aldığı “koruma” kararını ve 8 ay sonra (7 Aralık) “feragat” belgesini paylaşmıştım.

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İngiltere merkezli yayın yapan BBC News 23 Ekim 2020'de, (OLAF bülteninden önce) Virapro el dezenfektanını İrlanda güvenlik biriminin geri çağırdığı yazıyor.

İrlanda “insan hijyenine yönelik ürünler listesi” olarak gruplanan “biyosidal ürün” kaydından kaldırıyor.

Danimarka ve İrlanda medyasında araştırmanın Ağustos 2020'de başladığı haberleri çıkıyor.

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Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın “biyosidal ürün kaydını” ilan eden Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) listesinde bu ürüne rastlamadım.

Varsa lütfen açıklasınlar…

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Virapro ihracatıyla ilgili gümrük bilgilerine de ulaştım.

Öyle ya bu ürün ilk ne zaman ihraç edilmiş, kaç ton gitmiş, hangi ülkelere satılmış…

TİS Sanayi ve Dış Ticaret şirketinin gümrükçüsü Narin Gümrük Müşavirliği…

Bu şirketin sahibi, Süleyman Ecevit Sanlı bir dönem Gümrük Bölge Müdürlüğü'nde çalışmış, ayrılmış kendi şirketini kurmuş.

Dezenfektan skandalının ortaya çıkmasıyla, TİS ile sözleşmesini iptal etmiş.

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Ürün gümrüklerde “mavi hat” denilen kontrol düzeyi düşük işleme tabi tutulmuş.

OLAF'a konu olan gümrükleme 22 Mayıs 2020 tarihinde yapılmış; 151 ton…

Ambarlı gümrüğünden İrlanda'ya gitmiş.

İrlanda'ya en son 2 Ekim 2020'de 23 ton ihraç edilmiş.

Alıcı firma da; Virapro EU Brand Attaction LTD.

TİS Danimarka'ya Nisan 2020'de 7.5 ton el dezenfektanı gönderilmiş.

Alıcı ruhsatsız ürünü nasıl kabul etmiş?

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Virapro toplam 1000 tonluk ihracat yapmış; OLAF'ın bülteninde açıkladığı miktar 140 ton.

Aradaki 860 ton fark soru işareti?

Diğer ürünlerle ilgili yasal bir takip/analiz yapılmış mı; bilmiyoruz.

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Aralık 2020'den sonra Libya'ya da 22 ton dezenfektan, kolonya, parfüm satmış.

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OLAF Genel Direktörü Ville Itala, Covid-19 ile ilgili yasa dışı malzemelerle mücadelede 900'den fazla şirket tespit ettiklerini belirten açıklamasında özetle şunları söylüyor:

“OLAF, geçen ağustos ayında Danimarka makamlarından, Türkiye menşeili 6 bin litrelik el dezenfektana el konulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. Eylül sonunda şüpheli sevkiyatı Dublin Limanı'nda durdurdu. Türk üreticiden el dezenfektanı sipariş eden ve derhal yetkili ulusal makamları bilgilendiren birkaç şirket keşfetti. Şirket ayrıca başkaları adına da üretim yapmaktadır.”

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Bu açıklamadan sonra ne beklersiniz? Türkiye'de derhal Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı konuyu araştırır değil mi…

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Kendi şirketine dezenfektan sattığının ortaya çıkmasıyla görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş araştırmayı yaptırıyor.

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Bakanlık'tan aldığım bilgiye göre; Virapro geçici ruhsat süresi dolmuş ve ruhsatını yenilemeden ihracat yapıyor.

Bu durumda ihracat işleminin “uygunsuz olduğunu” raporluyor.

Bakanlık bununla da yetinmiyor, OLAF'tan gelen soruşturma bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimi TİTCK'ya gönderiyor.

Bize sonucu TİTCK söyleyecek.

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Avrupa'da dezenfektan skandalının kamuoyu ile paylaşılmasının üzerinden 6 ay geçti, TİTCK hala analiz raporunu açıklamadı.

Akat'ın “Zehirli madde içeren Virapro'nun üreticisi değil, satıcısıyım” sözüne güvenmek zorunda mıyız?

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21 Nisan 2021'de Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı, yerine TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

Tolunay'ın yerine Doç. Dr. Tolga Karahan atandı.

Temmuz 2020'de de TİTCK başkanlığından Dr. Hakkı Gürsöz ayrılmış, yerine Dr. Ecz. Harun Kızılay atanmıştı.

Pandemi sürecinde kilit rol oynayan TİTCK bir yılda 4 başkan gördü…

Bu kadar sık başkan değişimin ne anlama geldiği de açıklanmaya muhtaç…

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AB'deki dezenfektan skandalını yazdım diye Akat beni mahkemeye verdi.

Avrupa mahkemelerine de itiraz davaları açmış.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) avukatları konuya el atmış.

Dava açmak ne anlama gelir; OLAF ile mahkemelik olmuşsunuz…

“Aklanın da gelin” demez miyim?