Baştan sona ‘çete’ filmi: Paramount

Bodrum ilçesi Torba mahallesi, Zeytinlikahve mevkiinde sıralanan otellerin kaderleri birbiri ile bağlı şekilleniyor.

Vedat Dalkıran ve Bahri Kayan adını unutmadan ilerleyelim; bu yazının sürpriz bir ismi İbrahim Çağlar olacak…

Burada bir film çevrilecekti ama sandığınız gibi jenerikte ne Paramount Pictures Studions ne de AFM yazacaktı…

Başrolü Botır Rakhimov'a kaptırmazsa bu mafya filmi “Bu bir Sezgin Baran Korkmaz filmidir” yazısı ile kapanacak!

FİLMİ BAŞA SARALIM

AFM Sinemaları'nın eski sahibi sinemacı Sedat Akdemir, 2011 yılında Bodrum Torba'da 6.5 dönüm arazide, 12 milyon dolar yatırımla Sedative Butik Hotel & Spa tesisini açıyor.

Akdemir 2015 yılında otelin genel müdürü olacak “tecrübeli turizmci” aramak için uzağa gitmiyor.

Aynı sahilde komşu otelin Golden Savoy'un (Paramount'un ilk adı) genel müdürü ve kıdemli turizmci Geylan Dursunoğlu'nu transfer ediyor.

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Sedative oteli, Bodrum'da “lüksün lüksü” olarak ünlenmişti.

Ardından 2013 yılında Mübariz Mansimov-Anar Alizade ortaklığında Bodrum Yalıkavak Marina'nın açılışında verdiği görkemli açılış gelecekti…

Yine Ruslar ve dağılan Türk Cumhuriyetleri'nin oligarkları sahnenin önündeydi…

ORGANİZATÖR VEDAT DALKIRAN

Sedative arazisinin de sahibi olan Akdemir, otelin işletmesini Rusya pazarına hakim olan Aida Tur'un sahibi Adviye Bergemann'a vermişti.

Otelin adı değişti, Sahama oldu.

Bergemann bu otelde bir sezondan fazla kalmadı.

Nerede bir yönetim ya da finansal sıkıntı varsa, orada Dalkıran!..

Dalkıran'ın Dim Dizayn şirketi işletmeyi üstlendi. Otelin adı bu kez Janna oldu.

Janna markasının ömrü 8 ay kadar sürdü. Dursunoğlu, halen işletmekte olduğu butik otele Sarpedor adını vererek, yeniden Sifisan Grubu'nun patronu Akdemir ile sözleşme imzaladı.

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Janna adı kamuoyunda pek duyulmadı, rüzgar gibi geçti gitti..

2017 yılında geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle 57 yaşında yaşamını yitiren İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Çağlar aynı yılın başında, 2014 yılında Vedat Dalkıran ortaklığında Bodrum'da kurulan Targets Investment'i satın alıyor.

2017 yılında medyada çıkan turizm haberlerinden, Jumeriah'ı satın aldığını okuduğumuz Çağlar'ın Janna ile Bodrum'a ikinci yatırımını yapacağı bilgisini ediniyoruz.

BAHRİ KAYAN İNŞA EDİYOR

Dalkıran, adını Amerikan film şirketinden alan Paramount otelinin ilk harcını atanlardan.

2013 yılında inşaatına başlanan otelin önündeki “The Bodrum by Paramount Resort” tabelasında, “Mimari Proje” Bahri Kayan, Yatırımcı olarak da “Ufuk Turizm A.Ş” adı geçiyor…

1986 yılında kurulan Ufuk Turizm, İTO kayıtlarına göre 1990'ların başında Orman Bakanlığı'ndan tahsisli Torba'daki arazilerin üst kullanım haklarını alan Atilla Uras'ın şirketi.

207 milyon lira sermayeli şirketin başlangıcında ortakları arasında Eren ailesi de (Ahmet Hilmi Eren ve İsmail Eren) bulunuyor.

HEMŞERİ DAYANIŞMASI!

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren çimento ve tekstil başta olmak üzere Türkiye'de önemli yatırımları olan bir iş insanı.

Uras'la yollarının nerede kesiştiğine dair tahminler olabilir. Onlardan biri, Uras ilk adı Golden Savoy olan oteline başladığı günlerde yandaki parselinde işletme hakkını verdiği Rixos'un CEO'su Vedat Dalkıran'ı hatırlamakta yarar var.

Rixos Bodrum'un sahibi Fettah Tamince ile Dalkıran hemşeri; ikisi de Vanlı. Aynen Turan Avcı gibi…

Eren ailesi de Bitlis'in önde gelen ailelerinden…

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Dalkıran bir adım sonra Jumeriah olacak otelin işletmesini Dubail Şeyhi El Maktum'un şirketine veriyor.

Bu süreçlerde üst kullanım hakkını Targets Investment ve Ufuk Turizm ortaklığı üstleniyor.

ÇÖKME FİİLİ LÜGATA GİRDİ

Zanka Tv Youtube kanalında Ferit Atay'ın programına katılan Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, “otellerini” geri almak için hukuk mücadelesi sürdürdüklerini ifade ederken, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 33 yaşındaki veliaht prens oğlunun Jumeirah otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bu acı olay üzerine Jumeirah markasının Bodrum'dan ayrıldığını belirten Yasemin Uras, “Otelimize çöktüler. Babamın öldüğü gün (26 Haziran 2018 günü Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada) otele devletin tankıyla girdiler” iddiasını dile getirdi.

Ne gariptir ki “çökme fiili” lügatımıza, Amerika'da yaşayan Türkçesi aksanlı olan Yasemin Uras sayesinde girdi!

Uras, Ankara'da savunma sanayinde faaliyet gösteren ve devletin zirvesine yakın Ekba Holding'in patronu Cihan Ekşioğlu'nun oteldeki varlığına da işaret etmişti.

TURAN AVCI DA ROL ALDI

Ekşioğlu'nun Paramount'u işlettiği sır değildi.

Bu el değiştirme, otelde ağırlanan “bürokrat, siyasetçi, gazetecinin” gözünün önünde yaşanıyordu…

Yasemin Uras otelin sahibi olduğunu iddia ettiği isimler arasında Bodrum Vogue otelinin sahibi Turan Avcı'nın adını da geçirdi.

Avcı'nın rolü kısaydı ama repliği kuvvetliğiydi, “Paramount otelini satın aldım” dedi ve sahneden çekildi…

Uras, 8 Temmuz'daki malum yayında tam otelin Sezgin Baran Korkmaz'a geçtiğini anlatıyordu ki, video bitti.

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Korkmaz'ın 20 Haziran'da Avusturya'da yakalanmadan önce Amerika'da ve Türkiye'de “firari” olarak arandığı dönemde “işini gücünü” bırakmadığını anlıyoruz.

Nereden?

Duvar gazetesinde Bahadır Özgür'ün 21 Haziran tarihli “Biz Peker videosu beklerken Paramount Singapur'a uçtu” haberini okuduk.

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Paramount sürecinin Özbekistan mafyası ile bağlantısı var mı? Karar gazetesinde Yıldıray Oğur'un 24 Haziran tarihli “Paramount filminin sürpriz finali” yazısı Türkiye'deki sistemin röntgenini çekiyor.

SİMİT SARAYI'NDA DA AYNI İSİM

Özgür 12 Haziran tarihli haberinde Dalkıran'ın ilişki yumağını, 22 Aralık 2019 tarihli yazımı referans göstererek aktarıyor.

Denizbank'a yüklü borcu olan Simit Sarayı'nın, Ziraat Girişim Sermayesi tarafından satın alınacağını yazmam üzerine yükselen kamuoyu baskısıyla bu satıştan vazgeçilmişti.

Londra'daki belgelerden Simit Sarayı'nın Genel Müdürü Cüneyt Solak'ın yüzde 49, Dalkıran'ın yüzde 51 hisse ile ortak VD Proporties Investment London'u kurduklarını yazmıştım.

En son baktığımda Londra'daki bu şirket kapanmış.

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Sezgin Baran Korkmaz, ortakları Kingston kardeşler ve Levon Termeziyan ile birlikte “Amerikan Hazinesi'ni 511 milyon dolar dolandırdıkları-kara para akladıkları v.s…” iddiası ile Amerika Utah Mahkemesi'nde açılan davada yargılanıyor.

Belki de İbrahim Çağlar yaşasaydı; ayakkabı boyacılığı ile yaşama atılan Korkmaz bu filmde yer almayacaktı.

Ayakkabı kutusu, ayakkabı boya sandığı, nedir bizim bu ayaklardan çektiğimiz…