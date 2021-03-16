Boğaziçi’nin bebeleri “Sorgula, araştır, eleştir, savun” eğitimiyle geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “ekonomik reform paketi” açıkladığı gün, 6 maddelik reçeteyle hükümete tavsiyede bulunuyordu.

Tavsiyelerinin merkezine “hukuk ve eğitim” sistemini yerleştirdi.

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Yerli ve yabancı sermayenin ülkeye yatırım hevesini kıran “hukuk-demokrasi” alanında yaşanan sorunları açmayacağım.

Yalnızca “Çin'de demokrasi yok ama kalkınıyor” diyenlere; kurumsallaşan ve “öngörülebilirlik” sağlayan devlet yapısını gözardı etmemeleri gerektiğini hatırlatmakla yetineceğim.

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Hangi alanlar Türkiye'nin rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor?

Üreten Asya ile tüketen Batı arasında yer alan coğrafi konumu…

Genç nüfus dinamizmi…

85 milyona dayanan nüfusu ile iç pazarın büyüklüğü…

Bu üç faktör de son 19 yılda sürekli aşındı ve “risk” hanesine yazılmaya başlandı.

Hem AB hem ABD kanadında hakkında “yaptırımların” konuşulduğu bir ülke olarak anılıyor…

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Orta direğin yok olması, yoksullaşmanın artması pazarın büyüklüğü açısından önem taşıyan ölçek ekonomisi cazibesini ortadan kaldırıyor.

Çocuk mamasına bile marketlerde kilit takılan bir ülkede, nüfus avantajı da yok ediliyor.

En acıklısı da bu…

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Her 5 gençten 1'i ne işte, ne eğitimde, ne de geliştirme programlarında yer alıyor.

İşsiz, güçsüz…

Geçtiğimiz günlerde ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan paylaştığım bir veriyi hatırlatayım; kadınlarda bu oran 3'te 1'e iniyor.

18-24 yaş arası her üç kadından biri işsiz-güçsüz!

Dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim alamayan gençlik, ülkeyi “eğitim yoksulu” sınıfına sokuyor.

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Yaşanılan ulusal, bölgesel, küresel sorunlar 2 yıl, bilemedin 12 yıllık vadede giderildiğinde gençleri nasıl bir Türkiye bekliyor olacak?

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2011 yılında kurulan “Boğaziçi Mezunlar Derneği-Merak Eden Çocuklar Okulları” (BÜMED-MEÇ Okulları) Genel Müdürü ve kurucularından, kimyager Fatih Meralı, “yeni nesil” eğitimin ana okulundan başlaması gerektiğini söylüyor.

Pandemiden en çok zarar görenin de bu okullar olduğunu belirten Meralı, “300 kadar anaokulu bu süreçte kapandı” diyor.

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Ekonomi reform paketinden anaokullarına, dijital eğitime bir destek çıkmadı.

Elektrik Mühendisleri Odası'nın araştırmasına göre, orta öğrenimde çocukların yüzde 48.5'i internete bağlanamadığından EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemine giremiyor.

Gelir dağılımındaki uçurum geldi, virüs gibi yoksulluğun yakasına yapıştı.

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Meralı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan ve öğrencileri izleyerek aileleri düzenli olarak bilgilendiren; SARES (Sorgula, Araştır, Eleştir, Savun) eğitim yaklaşımı uygulandığını belirtiyor.

Anaokulu, orta ve lise öğreniminde; İTÜ Geliştirme Vakfı ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan sonra kurulan BÜMED-MEÇ de; “çağdaş, özgün, yaratıcı” gençler yetiştirme felsefesini ilke ediniyor.

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Meralı okullarında, Almanya'dan aldıkları bir sistemle çocuklara “marangozhane” kurduklarını belirtiyor.

Zamanını “tuşa basarak” geçiren çocukların el kaslarının gelişmesini sağlamaya çalışıyorlar.

Bilgiye erişimin kolaylaştığı internet çağında, çocukların yorumlama yetisini destekleyen matematik, felsefe müfredatını, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırladıklarını ifade ediyor.

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20 yaşında bir evladı da olan Meralı, son aylarda gençlerde “hızlı para kazanma” eğiliminin ağır bastığını gözlemlediğini belirtiyor.

“İyi eğitim alamayan gençlerin, herhangi bir girişim, iş planı yok. Sosyal medya, e-ticaret ve sanal para üzerinden yırtmayı düşünüyorlar. Okuma arzuları giderek yok oluyor” diyor.

Yatılı okul açmak istiyor

BÜMED-MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Said Haifawi, 2005 yılında hisselerinin çoğunluğunu Acıbadem Sağlık Grubu'na sattığı Yeşilköy International Hospital'in de kurucusu…

Türkiye'nin “tam teşekküllü” ilk özel hastanesiydi.

İstanbul Eczacılık mezunu ve Filistin kökenli işadamı Haifawi, Dubai'nin ilk eczanesini açarak sağlık sektörüne giriyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Özal'dan aldığı davet üzerine Beyrut'ta özel hastane açma kararından vazgeçiyor.

Dubai'den getirdiği sermaye ile yatırımını Türkiye'ye yapıyor.

İlk hasta kabulü 1989 yılında gerçekleşiyor.

Eğitim yatırımcısı olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020'den önceki ay Koşuyolu'nda BÜMED-MEÇ Okulları 4'üncü yerleşkesini açıyor.

Yurtdışından da öğrenci alabilmek için yatılı bir ortaokul-lise açmayı planlıyor.