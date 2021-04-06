Borsa’dan içeri “güneş” girdi

Pandemiden bu yana yatırımcı yüzünü; sağlık, iletişim teknolojileri ve güneş enerjisine döndü.

Türkiye'de sağlık ve iletişim teknolojilerinde tökezlese de yenilenebilir enerji kaynağı güneşte pozisyon almaya başladı.

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Güneş enerji santralleri yatırımları saha ve çatı uygulamalarıyla hızla büyüyor.

Türkiye'de 7 binin üzerinde güneş enerji santrali kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232 megavata ulaştı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 36 ilde 74 farklı proje için açtığı mini YEKA GES- 3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışmalarına yapılan 790 başvuru, enerji yatırımcılarının yeni gözdesinin “güneş” olduğunu bir kez daha gösterdi.

Toplam 1000 megavat (MW) güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla, 8-12 Mart tarihleri arasında alınan başvuruların tamamı 9 bin 440 MW güce denk geliyor.

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10, 15 ve 20 MW kapasitelerle yarışmaya çıkan projeler bittiğinde, 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacağı belirtiliyor.

YEKA kapsamında yapılacak bu yatırımların toplamının 1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Her bir yarışma için kilovatsaat başına 35 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden teklifler sunuldu.

Bu ay içinde yarışma sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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Rüzgâr ve güneşten elektrik üretimiyle G20 ülkeleri arasında 5'inci sırada yer alan Türkiye 2020 yılında; ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı 2015-2020 döneminde küresel olarak 2 katına, Türkiye'de ise 3 katına çıktı.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar ve güneş, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 12'sini karşıladı.

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Doğan Holding şirketi Galata Wind Enerji de, YEKA GES-3 yarışmasına, 7 ilde toplam150 MW kapasiteli 12 proje ile katıldı.

Haziran 2012 yılından beri yüzde 100 yenilenebilir enerji alanına yatırım yaptıklarını belirten Galata Wind Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO'su Burak Kuyan, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka açılma planlarını sunduklarını belirtiyor.

Tamamı ödenmiş toplam 534 milyon 791 bin TL sermayesinin yüzde 30'unu halka açmayı planlıyorlar.

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Yalnızca rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapan şirketin, 2020 yılı cirosunun 370 milyon lira olduğunu belirten Kuyan, kapasiteden öte verimlilik odaklı ilerlediklerinin altını çiziyor.

Sermaye ihtiyacından dolayı halka açılma kararı almadıklarını söyleyen Kuyan, Avrupa'da da büyüyeceklerini ifade ediyor.

Önümüzdeki 3 yılda güneş enerjisine, 300 milyon dolar yatırım hedeflediklerini söylüyor.

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2008 yılında hidrolik santral (HES), 2012 yılında da rüzgar santralleri (RES) yatırımları yapan şirketin; termik ve hidrolik enerji santrallerine “kesinlikle” yatırım yapmayacağını belirtiyor.

Toplamda 269 MW kurulu güce sahip kapasitede büyümenin güneş enerjisinden geleceğine işaret ediyor.

Mersin, Bandırma ve Bursa'da RES; Erzurum ve Çorum'da GES faaliyetleri sürüyor.

Güneş enerjisinde kurulu gücü önümüzdeki 3 yıl içinde 500-550 MW'a çıkartmayı planlıyor.

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Enerji Ticaret Derneği Başkanı da olan Kuyan, Doğan Grubu şirketlerinin 2015 Paris İklim Anlaşması'na uyumlu olarak, 2030'da sıfır karbon ve kullandığı suyun yüzde 100'ünü geri kazanma hedefine vurgu yapıyor.

Enerji; 2018 yılında Hürriyet ve Kanal D'nin satışı ile medya sektöründen çıkan Doğan'ın ana iş kolu oldu.

Aynı dönemde Aytemiz akaryakıt şirketini satın aldı.

İlk BİST şirketi Anadolu'dan çıktı

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören ilk güneş enerjisi şirketi Kahramanmaraş'tan çıkmıştı.

1975 doğumlu Yusuf Şenel, 2009'da güneş enerjisine yatırım yapmak üzere Ankara merkezli Naturel Yenilenebilir Enerji şirketini kurmuştu.

Naturel Yenilebilir Enerji'ye yüzde 100 bağlı Esenboğa Elektrik Üretim şirketi, YEKA GES-3 yarışmasına toplam 160 MW kapasiteyle başvurdu.

Naturel Yenilenebilir Enerji 2019 yılında, Esenboğa Elektrik Üretim Ekim 2020 tarihinde halka arzını gerçekleştirmişti.

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Amerika'nın önde gelen teknoloji şirketi 3M gibi, Türkiye'deki fotovoltaik güneş hücresi fabrikaları montaj üretim gerçekleştiriyor.

Enerji Bakanlığı'nın yeni ihalelerde yerlilik oranı şartı koymasıyla, güneş enerjisi teknolojilerine yatırım da artıyor.

Aselsan'ın yanına, 2020 Ağustos'unda Ankara'da açılan Kalyon Güneş Enerji Teknolojileri Fabrikası da eklendi.

Entegre güneş teknolojisi üretim fabrikasına yaptığı yatırımın 1.4 milyar dolara ulaşacağı açıklanmıştı.

Tepemizdeki güneşi bile yeni yeni fark ediyoruz!