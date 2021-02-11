Bulu, ilk “rektör” konuşmasını Bilal Erdoğan’ın üniversitesi İZÜ’de yapacak

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BOUN) “kayyum rektör” olarak nitelendirilen Prof. Melih Bulu'yu ilk kimler tebrik etti dersiniz: Kendisi…

Boğaziçi Mezunlar Derneği'nde (BÜMED) etkin olamayan AKP'lilerin kurduğu “muadil dernek” BURA ve Bulu'nun doğum yeri Kırıkkale'nin “Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği” Başkanı Süleyman Köstekli'yi atlamış olmayayım, onlar da ilk tebrikçilerdendi…

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Bulu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği'nin (URAK) web sayfasının manşetinde şu haber yer alıyor:

“Urak Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır. Kendisini tebrik eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.”

Bu duyuru, URAK Yönetim Kurulu onayı ile mi yapıldı, bilen yok!

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URAK'ın temeli Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Spor Başkanı Ali Koç'un liderliğinde, Sultanahmet'te “kümelenme” çalışması yapmak üzere 1999 depremi sonrasında atılmıştı.

İstanbul turizminin tek kalesi Sultanahmet'in; deprem, terör eylemleri derken çöktüğü yıllardı…

Ali Koç, Harvard'daki hocası Prof. Dr. Michael Porter'ın Türkçesi “Elmas Model” olarak ifade edilen rekabet stratejisini Sultanahmet'e uyarlamak üzere 2004 yılında URAK'ı kurdu.

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URAK'tan ikinci “atama” duyurusu: “Urak Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanmıştır.”

Ekonomi profesörü Alkin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştı.

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URAK genel kurulu bir yıl önce “1907 Fenerbahçe Derneği”nde yapılmıştı.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluşmuştu:

Kenan Yavuz, Ali Koç, Prof. Dr. Melih Bulu, Prof. Dr. Kerem Alkin, Erkan Gürkan, İpek Nur Cem Taha, Aykut Özüner, Cem Soysal, Aslıhan Nasır, Tarık Yıldırım, Hakan Altınay, Murat Yalçıntaş ve Mehmet Levent Yılmaz.

Son görevlendirmeler şu soruyu sorduruyor:

URAK, AKP'nin “yeni kadro” havuzu mu oldu?

Çemberi biraz daha daraltalım dilerseniz…

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Bulu'nun atanması sonrası yaşanan toplumsal gerilime, tutuklamalara iş dünyasından tepkiler de gelmedi değil…

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), BOUN'da yaşananlar üzerine yaptığı açıklamalarda, aynı noktaya işaret ediyor:

“Ülkemizin ‘orta gelir tuzağı'ndan kurtulması ile kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiği yakalama hedefi ancak katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşmasıyla gerçekleşebilir.”

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Bulu, 40 günü aşkın süredir önünde direniş çadırı bulunan “rektörlük” binasında boş boş oturmuyor…

Fikirler geliştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “uzay yolculuğu ” projesine “Boğaziçi Uzay Enstitüsü kurmaya ne dersiniz?” tweet'i ile karşılık veriyor.

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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN) Türkiye olarak BOUN, İstanbul Sabahatttin Zaim Üniversitesi (İZU) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 19-20 Şubat tarihleri arasında “Döngüsel Ekonomi Sempozyumu” düzenliyor.

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İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Bulu, sempozyumun açış konuşmacıları…

İZÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek panellerde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında olduğu ekonomi birimleriyle ilgili 5 bakan konuşmacılar listesinde yer alıyor.

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İZÜ, adını muhafazakar camianın “hocaların hocası” olarak andığı iktisatçı Prof. Dr. Sabahattin Zaim'den alıyor.

Üniversitenin kurucu vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “eğitim gönüllüsü” oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı…

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2007 yılında vefat eden Zaim'in de aralarında olduğu İYV'nın kurucuları arasında Topbaş, Ülker ve Özal aileleri de bulunuyor.

İZÜ'ye yüzyıllar boyu içinde tarım yapılan 5 bin 984 dönümlük arazide, “Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi” olarak hizmet vermiş tarihi bina tahsis edilmişti.

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İktidarın tayin ettiği ekonomi kadrolarında aile içi nöbet değişimi yaşanıyor.

Berat Albayrak'ın istifasından sonra Bilal Erdoğan adını daha çok duyacağız…