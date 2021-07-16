Diyarbakır ziyareti geride ne bıraktı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran Diyarbakır ziyaretinin en çok gölgede kalan yanı, ekonomik programıydı…

Oysaki programın başlığı “toplu açılış” olarak açıklanmıştı.

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Erdoğan önceki Diyarbakır ziyaretlerinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın da (DTSO) aralarında olduğu iş dünyası örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelirdi; bu kez olmadı.

Valilik önünde canlı video ile yatırım alanlarına giden ilgili bakanlara bağlanmakla yetinildi.

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Ziyarete “Biji Serok Erdoğan” (yaşasın başkan Erdoğan) sloganı damgasını vurdu ve çözüm süreci tartışmasını alevlendirdi.

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Ziyaretin gözden kaçmaması gereken iki vurgusuna değinip, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'dan aldığım bilgileri aktaracağım.

KÜRTÇE İKİNCİ DİL: AKP bölge belediye başkanlarını görevden alıp, kayyum düzenine geçerken; halkla bağı Kürtçe'yi “partinin ikinci dili” yaparak kurma yoluna gitti.

DYP Silvan eski İlçe Başkanı ve aşiret reisi Suna Kepoğlu Ataman'ı Diyarbakır AKP İl Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Bölgede Kürtçe iletişim kurmayı tercih eden Kepoğlu, TRT Kürtçe yayınına çıkarak Erdoğan'ın ziyaretini yorumladı.

KÜRT GENÇLERE MAVİ BONCUK: AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın partinin gençlik tabanından geliyor.

Kapatılan Refah Partisi'nden Adana'da 1992'de atandığı AKP Gençlik Kolları başkanlığını, 2006'da Bismil'de noktalamıştı.

Erdoğan toplantı salonunu dolduran beyaz gömlekli, kravatlı partili gençlerinin yaptığı “Biji Serok Erdoğan” tezahüratına, “Allah'ınıza kurban” karşılığı veriyor; Kürt şair Molla Cezeri şiirinden dizelerle sesleniyordu.

Diyarbakır'da açtıkları 7 gençlik merkezine yenilerinin ekleneceğini söylüyordu.

81 ilden gençleri buluşturan AKP'nin “Uyanış Gençlik Programı” kapsamında Diyarbakır'a gelen gençlere Erdoğan, “Hangi hizmete, yatırıma ihtiyacınız varsa hepsini yapmak boynumuzun borcudur. Başım gözüm üstüne Diyarbekir. Ser sera ser çava Diyarbekir” diye sesleniyordu.

Tüm partiler gibi Erdoğan'ın da gözü önümüzdeki seçimlerde yeni oy kullanacak 6 milyon genç seçmende…

12 TESİS ÜRETİME GEÇTİ: Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DTİOSB) 30 fabrika açılışı duyurulmuştu.

DTSO Başkanı Kaya'dan diledim.

Diyarbakır'da Tekstilkent kurulması çalışması; Diyarbakır Valiliği'nin koordinasyonu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ve DTSO'nun desteğiyle, 2012 yılında başladı.

Kuruluş protokolü 2016 yılında onaylandı.

2018 yılında parsellerin satışına başlandı.

Alt yapı yatırımları ile tesis inşa süreci paralel yürüdü.

Kaya; 3 bin 500 ile 30 bin metrekare arasında değişen büyüklükte 56 adet sanayi parselin tümünün satıldığını belirtiyor.

Yine hazır giyim, tekstil ağırlıklı ilave 30 fabrika alanı için 3 bin dönümlük genişleme alanı istediklerini ekliyor.

DTİOSB'de 30 fabrikadan 12'si üretime geçmiş, 18'i son aşamada…

Diğerlerinin de 2022 Nisan'ına kadar tamamlanması bekleniyor.

Alt yapısı 3 ay önce tamamlanan sanayide, özel sektörün toplam yatırım tutarı 2 milyar lirayı aşıyor.

AYRIMCILIK UYGULANIYOR: DTİSOB'de an itibarıyla 2 bin kişi çalışıyor. Tamamı faaliyete geçtiğinde; 9 bin 500-11 bin arasında istihdam bekleniyor.

DTİOSB'de kayıtlı 64 firmadan 37'sinin merkezi Diyarbakır'da. Diğerleri ağırlıkla İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli de iki-üç firma var.

Kaya bunun önemli nedenlerinden birinin “Batı illerinde Diyarbakırlı iş insanlarına uygulanan ayrımcılık” olduğunu söylüyor.

Diyarbakırlı iş insanlarına ihale verilmediğini söyleyen Kaya, bölgesel ticarete yönlendiklerini vurguluyor.

Hazır giyim yatırımlarının arıtma tesisinin yapılmasıyla cazip hale geldiğini söylüyor. Böylelikle boyamadan, konfeksiyona entegre üretim imkanı doğuyor.

SİLVAN BARAJI NEREDE? Bölgenin kalkınması ve ithalatın azalması; Silvan Barajı'nın sulama kanallarının bir an önce açılmasına bağlı…

2021 kamu bütçesinden ayrılan 3 milyar lira ile 13 sulama kanalının açılması hedefleniyor. Böylelikle 235 bin hektar alan tarıma açılacak.

Henüz sulama kanallarına yapılan yatırım yüzde 2 seviyesini geçmiyor.

2023 yılında enerji üretimine başlaması beklenen barajın kurulu gücü 165 MW olacak.

Kaya “Silvan Barajı tamamlandığında bölgede mevsimlik işçi göçü yaşanmayacak. Pamuk ve mısır ekim sayesinde ülkenin önümüzdeki 9 yılda bitkisel yağ ithalatı ihtiyacı ortadan kalkacak” diyor.

2008 yılından başlanan Silvan Barajı için konan 5 yıllık bitirme planı iki kez yenilendi. Son hedef 9 yıl sonrasına kondu.

Diyarbakır'a son 10 yılda 46 milyar lira yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan'dan beklenen müjde Silvan Barajı'na ayrılan kaynağı açıklamasıydı; gelmedi!