Dünyanın en zengin gelini teknoloji yatırımcısı çıktı

Dünyanın en zengini kim?

İlk üçü; Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Tesla Genel Müdürü Elon Musk, Microsoft kurucusu Bill Gates diye sıralarsınız.

Çok yanılmadınız ama bir farkla…

Geçtiğimiz haziran ayı başında yayımlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk sıraya, 70 kadar lüks tüketim markasını bünyesine katan Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Başkanı ve CEO'su 72 yaşındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault oturmuştu.

Arnault 186.3 milyar dolar serveti ile Bezos'a 300 milyon dolar fark atmıştı.

1989 yılında LVMH imparatorluğunu kuran Arnault'un zirvede kalması uzun sürmediyse de, son bir yıldır 117 milyar dolar servetiyle en fazla 5'inci sıraya geriledi.

Pandemi döneminde ekonomiler küçülürken Arnault'un servetine servet katması ve gelini Rus süper model Natalia Vodianova'nın “yardım galalarından” daha ilginç olsa gerek.

Bloomberg Business Insider'da 27 Nisan 2021'de yayımlanan makale, Arnault'un zirveyi zorlama hikayesini; “dijital teknolojiye” yaptığı yatırımlardan bağımsız ele almamış.

ÇOCUKLAR İŞİN BAŞINDA

LVMH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki kızı Delphine Arnault...

Erkek giyim kaşmir markası Loro Piana'nın başkanı ve deri markası Berluti'nin CEO'su oğlu Antoine Arnault'u henüz 25 yaşındayken LVMH'nin pazarlama bölümünün başına geçirdi.

Arnault'ların dijitalleşme rüzgarına, Vodianova da katıldı.

AÇIK KALP, AÇIK CÜZDAN

Vodianova engelli çocuklar yararına bugüne kadar 30 milyon Euro bağış topladığı “The Naked Heart Foundation”ı (Açık Kalp Vakfı) 2004 yılında kurdu.

Vakfın Bodrum'da 24 Temmuz'da düzenlenen “yardım galasının” sponsoru, Türkiye'de Tektaş Saatçilik tarafından temsil edilen mücevher markası Chopard'dı.

İki kişilik bilet fiyatı 25 bin Euro (252 bin TL) olan gecede, “yerli sosyetenin” ünlü simaları Vodianova ile aynı karede görünmeyi başardı.

Vodianova görsel dünyamıza, bundan 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Kemer Maxx Royal'ın reklam yüzü olarak girmişti.

Bodrum'daki gecenin sabahında annesi Larisa Vodianova ve kız kardeşi ile Maxx Royal'e gittikleri söyleniyor.

Süper model burada da ailesiyle 4 gün geçirecekmiş.

TATİL AMALFİ'DE, İŞ TÜRKİYE'DE

Süper modelin yaz mevsimi Chopard'ın pırlantaları gibi hareketli geçiyor.

Bodrum'a gelmeden bir gün önce Instagram hesabından eşi ve 5 çocuğuyla İtalya'nın Amalfi adasında yaptıkları tatilden resimler paylaşmış.

Yemekte, orman yürüyüşünde, deniz kıyısında, eşiyle, çocuklar birlikte…

Bizim Bodrum'dan tek kare yok.

İnsanın aklına şu geliyor; Chopard ve davetin verildiği Bodrum Maçakızı Hotel ile sosyal medya anlaşması yapılmamış.

“Biz bize yeteriz” demişler…

17 yaşında Paris'te podyuma çıkan, ilk evliliğini 19 yaşında yapan, 22 yaşında “yardımsever” unvanı alan, ömrünün son 20 yılında 5 çocuk dünyaya getiren, hamilelik pozları vermeyen, iki evliliğini de zengin adamlarla yapan ve çok çalışan-çok kazanan namı diğer “Süpernova”, vitrini tek başına dolduruyor..

FINANCIAL TIMES'TAKİ PORTRESİ

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ın 4 Mayıs 2021 tarihli manşeti 39 yaşındaki süper modelin “başarılı kariyerini” anlatıyor.

İlk evliliğini 2001'de 3 çocuğunun babası gayrimenkul zengini İngiliz aristokrat Justin Portman'la yapıyor.

10 yıllık beraberlikten sonra, geçtiğimiz yıl 2 çocuğunun babası Antoine Arnault ile hayatını birleştiren Vodianova; hep model, hep model… Sosyal medya kimliğinde; “anne, model, hayırsever ve etkili girişimci” yazıyor.

Vodianova doğum yeri Rusya'nın 5'inci büyük şehri Nijniy Novgorod'da, yoklukla mücadele eden annesinin pazar tezgahında satıcılık yaparken keşfedildiğinde henüz 17 yaşında…

Engelli kardeşinin yaşam mücadelesinden ilham alan Vodianova'nın asıl öyküsü yeni başlıyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YATIRIMI

Kendini teknolojiye veren Vodianova, Google'da eski bir mühendis olan Sergey Arkhangelskiy'in kurduğu artırılmış gerçeklik girişimi Wanna'ya yatırım yapıyor.

2015 yılından bu yana fotoğraf düzenleme uygulaması PicsArt ve uyku düzeni uygulaması Loóna gibi 20'den fazla teknoloji işletmesini portföyüne kattı.

Kurucusu olduğu sosyal yardımlaşma platformu Elbi'de yer alan fotoğraflara gelen her bir “tık”, vakfına 1 dolar olarak geri dönüyor.

2018 yılında giyilebilen teknolojilere yatırım yapmaya başlayan model; tasarım firması Pentatonic ile patentli nano fiber filtre ile donatılmış, yeniden kullanılabilir yüz maskesi Masuku One'ı piyasaya çıkardı.

BABA ARNAULT'UN FİHRİSTİ

Kayınpeder Bernard Arnault, dünyanın her yerinden ünlü etkili kişi ve kurumlarından oluşan“Top 20 milyon fihristi”çıkardı.

Arnault'un kurduğu ve Türkçe'ye “İlişki Bilimi”olarak tercüme edilen “Relationship Science” sitesi RelSci'de yaklaşık 10 milyon isim ve 1.8 milyon kurum yer alıyor.

Siteye girenler kendi gereksinimlerine uygun stratejik ilişki haritası çıkarabilir.

Merakımdan siteye girip baktım.

Aralarında Türkiye'den de “ünlü” isimler yer alıyor.