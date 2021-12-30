Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Enflasyonla mücadeleyi halk yapıyor

Mahallenin çarşısına indim; yanımda iki genç sohbet ediyor:

-Abi 15 liralık şampuan 30 lira olmuş…

-Arap sabunu ile yıkanırız artık!

Malum şampuan günlük tüketilen bir ürün değil. En son bir ay önce şampuan alan bir tüketicinin, ikiye katlanan etiket karşısında şoke olması normal…

Anlık fiyat hareketlerini takip eden fiyatseyri.com sitesinin sayacı; dün saat 14.12 itibarıyla 2 bin 306 ürünün fiyatının düştüğünü, 843 ürünün fiyatının arttığını gösteriyordu.

Bunlar arasında şampuan da vardı; gençlere “müjde” vereyim.

Aynı sitede “en çok aranan” ürüne baktım; karşıma evde çevrimiçi internet bağlantılarını kontrol eden ithal bir cihaz çıktı… Bu cihaz sayesinde çocuğunun internette hangi sitelere girdiğini öğreniyorsun mesela…

25 Haziran'da dolar kuru 8.70 TL seviyelerindeyken cihazın satış fiyatı 2 bin 600 liraymış.

18 Aralık'ta dolar kuru 16 TL'yi aştığında etiket 4 bin 500 TL sınırına dayanmış.

Dün dolar 12.43 TL'yi gördüğünde fiyatı 3 bin 121 TL'ye gerilemiş.

Bu demek oluyor ki; cihaza 2021 Haziran ayına göre 521 TL zam gelmiş.

Artık hangi ara bu ürünü aldıysan, senin enflasyonun o!…

Tüketicinin fiyat takip etmesi çok zor…

Zincir marketlerin fiyat listelerine bakacak; yetmeyecek e-ticaret sitelerini dolaşacak; olmadı semt pazarıyla karşılaştıracak; en ucuz ürün sitelerinde fiyatları karşılaştıracak…

Evinin, işinin iki adım ötesinde ihtiyacını karşılamak dururken, tabana kuvvet market market dolaşacak; haftanın 7 günü semt pazarı turlayacak…

Çoğunlukla pazar yerlerinde tezgah açan satıcılar aynı ekiplerden oluşuyor.

Haftanın ilk günü açtıkları pazar yerinde en yüksek fiyatı koyuyorlar, son pazar yerine geldiklerinde ellerinde ürün kalmasın diye fiyatları indiriyorlar; bu da tecrübeyle edinilmiş bir bilgi…

Farkındasınız di mi; enflasyonla mücadele görevi Merkez Bankası'ndan vatandaşa geçti!

İşçinin tüketimden gelen gücü yokmuş

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 26 Aralık'ta işçilere seslenerek, “fahiş fiyat” kontrolü yapmaları çağrısında bulundu.

Atalay “Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle beraber fiyatların güncellenmesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü de kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacak” diyordu.

Atalay'ın açıklamasından önce, “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” maliyeti artmamasına karşın vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığını ya da stokçuluğa yeltendiğini saptadığı; A101, Bim, Şok, Carrefoursa ile Metro marketlerine 15 bin lira ile 144 bin lira arasında idari para cezası kesme kararı almıştı bile…

Söz konusu kurul, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak 17 Nisan 2020 tarihinde oluşturulmuştu.

13 kişiden oluşan kurulda işçi örgütlerinden temsilci görmedim.

Esnaf ve sanayiciler; Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman Bakanlıkları var.

İktidar işçilerin “tüketimden gelen” bir gücü olduğuna kanaat getirmemiş olacak ki işçi kuruluşlarını kurula almamış.

Seçim zamanı gelince işçinin “sandık gücünü” hatırlarlar!

Yerinde üretim ve tüketim zincirini niye bozdunuz?

Önde gelen market zincirlerinden birinin patronu ile konuşuyorum, fiyatı nasıl belirlediklerini şöyle anlatıyor:

“Üreticilerden alınan malın fiyatının üzerine marjlarını koyup satarlar. Üretici fiyatı düşürmeden market değiştiremez, yoksa zarar eder. Global marketlerin EBİTDA (Türkçesi Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjları yüzde 6-7'dir. Net kâr marjları yüzde 1.5-2 arasındadır.”

Marketlerin elektrik, yakıt, ulaşım, kira ve asgari ücret maliyetlerinin arttığına dikkat çeken aynı patron; fiyatları indirme kabiliyetlerinin sebze ve meyve ile sınırlı olduğunu ekliyor.

Son hafta fiyatı düşen ürünler arasında, zincir marketlerin “fason” olarak ürettirdiği ve kendi markası ile sattığı ürünlerin ağırlığı da göze çarpıyor.

Burada sorulması gereken soru belli aslında: “Yerinde üretim ve tüketim zincirini kim bozdu?”

Yanıt veriyorum: Üreticiyi ithalat sopasıyla tarlasından kovanlar, 500 metrelik bir sokağa 5 market açma ruhsatı verenler, tarım arazilerini madenlere açanlar, çiftçiyi arsa spekülatörlerinin kucağına atanlar, kamu bankalarından hortumlanan kredilerin faiz maliyetini üreticiye yükleyenler…

Yeri gelmişken hatırlayalım: Sayıştay'ın 2020 Ziraat Bankası Denetim Raporu'nda; Doğan Medya Grubu'nun satın alınması için verdiği krediyi geri ödemeyen Demirören Grubu'ndaki banka riskinin 7.7 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Bu tutar, bankanın 2020 yılındaki toplam yakın izlemedeki kredilerinin yüzde 19'unu oluşturuyor.