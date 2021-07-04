Geleceği “beton” değil çipler kontrol edecek

Thomas Edison'un sözleri:

“Bu diğer şeyler gibi değil, diğer her şey… Gelecek tuğlalarla falan değil, bakırla döşenecek. Otomasyon, ulaşım, haberleşme… Ve o akımı kontrol eden kişi geleceği de kontrol edecek.”

84 yıllık yaşamına sığdırdığı 93 icat içinde ampül ile ünlenen 1847 doğumlu Amerikalı bilim insanı Edison, bu sözleri bundan 130 yıl önce söylüyor.

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Elektronik ve mühendislik firması Bosch, 130 yıllık tarihinde “tek seferde” en büyük yatırımını geçen yıl çiplere yaptı.

Almanya'nın Dresden kentinde yarı iletken (çip) teknolojisine 1 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde de bu tesisi işletmeye açtı.

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Çip yalnızca bilgisayarlar ya da akıllı telefonlarla hayatımıza girmiyor.

Yapay zekanın, robotların üretim hattına egemen olduğu elektronik sisteme giydirilen bir teknoloji ile kuşatılıyoruz.

“Almanya bizi kıskanıyor” dediğimiz ve 22 milyar Euro'ya ihale ettiğimiz İstanbul Havalimanı, çipler olmadan yalnızca betondan ibaret olur!

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Elektriğin bulunduğu 1752 yılına tarihlenen ve otomasyonla birlikte seri üretime geçilen “Endüstri 3.0” çağından; robotik, yapay zeka, nano teknolojilerin evreni “Endüstri 4.0” gelene kadar insanlık 250 yıl geçirdi.

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Bundan sonrasının hızlandırılmış film gibi geçeceği kesin..

Nesnelerin interneti geldi.

Birbirimizi anladığımızdan çok daha fazla anlayacak makinalar birbirlerini…

İklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalar, elektrifikasyonu ve de yeşil hidrojeni hızlandırıyor.

Küresel şirketler; doğal kaynakları “daha az tüketerek”, daha çok “iş” üretmek ve pazara “en kısa sürede” ulaşmak için yarışıyor.

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Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Elektrifikasyon, otomobillerde elektrikli sürüşün yanı sıra binalarda elektrikli ısıtma için de çözümler gerektirmesi nedeniyle Bosch'a birçok iş alanında yeni fırsatlar sunuyor.

Güç aktarım mekanizmaları teknolojisinde elektromobilite, Bosch'un ana işi olarak kendini kanıtlıyor” diyor.

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“Covid-19 aşılarıyla millete çip yerleştirecekler” hurafelerini bir kenara atıp, 400 milyar Euro'luk küresel pazara bakalım…

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Young, elektronik endüstrisinin temelini oluşturan yarı iletken (çip) pazarında 2021'de yüzde 11 büyüme beklendiğini vurguluyor.

“Artık yarı iletkenlerin hayatımızda çok önemli bir yeri var. Yarı iletkenler olmadan hiçbir elektronik sistemin çalışması mümkün değil” diyor.

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Türkiye, Bosch dünyasında ilk 5'te yer alıyor. Almanya, Çin ve Hindistan'ın ardından Türkiye 4'üncü sırada bulunuyor.

Türkiye'yi ABD izliyor.

Son 50 yılda Türkiye'ye yaptığı 3 milyar Euro yatırımın yarısını son 10 yılda gerçekleştirdi.

2020 yılında, pandemi koşullarında, Türkiye'de 1 milyar TL yatırım yaptı.

Türkiye'ye çip yatırımı yapar mı? HAYIR!

Young “Bizim için de yeni bir teknoloji” diyor.

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Bu tablo bize neyi gösteriyor?

Krizlerde küresel sermaye durmuyor, geleceği inşa eden şirketler liderlik gösteriyor.

Türkiye'de ekonomiyi besleyen ana kaynağın “inşaat” olmasından kaygılanmamızın birinci nedeni; geleceğin teknolojilerine yönlendirmesi gereken “yatırım ve iş gücü potansiyelini” betona gömmesi…

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Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin 2019 raporunda yayımlanan araştırmaya göre yarı iletken şirketlerinin gelecek 3 yıl içerisindeki stratejik önceliklerine bakıldığında; inovasyon ve Ar-Ge yüzde 41 ile ilk sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 33'le yetenek gelişimi/yönetimi yer alıyor.

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Türkiye'nin en rekabetçi yanı “genç nüfusu”…

Eğitim politikalarını geleceğe endekslediğinde, “yetenek gelişimi” alanında endüstrisini güçlendirme şansına sahip olabilir.

Çeşitliliğe ve katılımcılığa odaklı, meraklı gençler yetiştiren felsefi boyutu ihmal etmeden…

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Bosch Türkiye'nin 2020 toplam net satış geliri yüzde 21 artışla 26.2 milyar TL'ye, ihracatı yüzde 15 artışla 16 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'nin genel ihracat hacmindeki payı yüzde 1.5 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı 18 bin 400 kişiyi buldu.

Yerli ve milli otoda Bosch “akrabalığı”

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, son10 yıldır sürdürdüğü görevini 1 Ağustos'ta Bosch Macaristan Genel Müdürü Daniel Korioth'a devrediyor.

Gönül isterdi ki; 2004-2007 yılları arasında aynı koltukta oturan Mehmet Gürcan Karakaş örneği tekrarlansın, bir Türk yönetici bu pozisyonu devralsın…

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Neyse ki Türkiye Karakaş'ı yeniden kazandı. Bosch'un Almanya'daki merkezinden, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'na (TOGG) üst yöneticisi (CEO) olarak transfer edildi.

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Gemlik'teki arazide süren “yerli ve milli oto” elektrikli otomobil TOGG inşaatını üstlenen Yapı Merkezi “beton seviyesinde” ilerleme kaydediyor.

Yıllık 175 bin adet kapasiteli TOGG'un C segment SUV modelinin 2022'nin son çeyreğinde banttan ineceği duyurulmuştu.

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Araçlarda kullanılan elektrikli motor teknolojisini Bosch'un icat ettiğine vurgu yapan Young, “Elektrikli motorlar zaten üretiliyor. TOGG'dan ne zaman talep gelirse, Bosch ihtiyacı karşılamaya hazır” diyor.

“Evim” hayali kabusa dönenler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Evim” adıyla anılan faizsiz tasarruf sisteminde faaliyet gösteren 21 şirketi sistemden çıkardı.

Yaklaşık 30 bin üyesi olan bu şirketlerin tasfiye sürecini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

Geriye kalan 6 şirket ilk engeli aştı, “intibak incelemesi” devam ediyor.

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Mart 2021 itibarıyla sistemde 400 bin civarında üye olduğu tahmin ediliyordu.

Toplam “üye sayısı” ve “birikimin” yüzde 90'ı BDDK'nın Mart 2021 listesine göre ilk üç firmadaydı.

En fazla üye 1990'larda sistemi ilk başlatan EminEvim'de…

Kurucusu Emin Üstün 2019 yılında vefat etti, grup Nisan 2021'de “Emin Üstün Holding” olarak yoluna devam ediyor.

Peşinden Fuzul Gayrimenkul ve Birevim (Çözüm Tasarruf ile birleşti) geliyordu.

İlk üç ve Meskenfinans ile birleşen Katılımevim, Sinpaş Yapı, İmece Yatırım'ın yasal intibak süreci devam ediyor.

Mart 2021 listesinin 4'üncü sırasındaki Finansevim tasfiye edilen şirketler arasında…

9 ve 11 Mart tarihli yazılarımla bu pazarda oluşabilecek risklere ve Finansevim'in öyküsüne dikkat çekmiştim.

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Serdar Kolo'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Finansevim, kısa sürede Kolo Holding olmuştu.

Kolo Holding şirketlerinden Focus Invesment, Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (SPK) aracı kurum kuruluş izni aldığını açıklamıştı.

BDDK'nın tasfiye yoluna gittiği bir şirketi SPK aracı kurumlar listesine ekler mi?