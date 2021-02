Milli duruş mu dediniz? İşte size yeşil dönüşüm!

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) her yıl yayınlanan “Turkey Energy Outlook” (Türkiye Enerji Görünümü) çalışmasına kardeş geleceğini söylüyor. IICEC bu yıl da “Turkey Electric Vehicles Outlook” (Türkiye'de Elektrikli Araçlar Görünümü) raporu yayınlayacakmış.

★★★

Sabancı, IICEC'in önceki gün düzenlediği “Küresel Enerji ve İklim Politikalarında Yeni Bir Dönem: Yeni ABD Yönetimi Gündemi” başlıklı dijital konferansının açılışında bu haberleri veriyordu. Konferansın onur konuşmacısı ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminin, Enerji Bakanı Prof. Ernest J. Moniz'in ifadeleri, Sabancı'nın elektrikli araçlara neden dikkat çektiğini ispatlıyor. Sera gazı salımını azaltma taahhüdü eylem planları; elektrikli araçla başlayıp bitmeyecek. Yenilenebilir enerji kaynakları teknolojisinde, endüstride inovasyon rekabetine de sahne olacak!

★★★

Moniz; Biden Yönetimi ile birlikte ABD'nin eski Başkanı Trump'un iptal ettiği “Paris İklim Anlaşması”na döndüğünü hatırlatarak, “Güçlerimizi birleştirerek hem 22 Nisan Dünya Günü, hem de COP26 Glasgow öncesi; net sıfır karbon hedefine ulaşabilmemiz için hazırladığımız eylem planını ortaklaştırmaya çalışıyoruz” diyor. Moniz 2050 yılı “net sıfır emisyon hedefi”ne ulaşmayı “çok önemli savaş” diye sıfatlandırıyor! Glasgow rüzgarına karşı ABD'nin “milli” bir politika oluşturma gayreti içinde olduğunu anlıyoruz.

Konuşmacılardan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlere dikkat çekiyor. “Küresel emisyonların bir pasaportu yok.” Madem aynı gemideyiz; sınırda karbon vergisi getirecek “AB Yeşil Mutabakatı”, gelişmekte olan ülkelere “patent” ve finans desteği verecek mi? Bu soru Türkiye'ye yaptırımların konuşulacağı AB Konseyi'nin mart toplantısında masaya gelecek.

★★★

İklim değişikliğine yol açan emisyonların yüzde 80'inin enerji sektöründen kaynaklandığını ifade eden Dr. Birol, “Her ne kadar konvansiyonel araçları kimi ülkeler yasaklasa da, halen satılan her 100 araçtan yalnızca 3'ü elektrikli… 2050 sıfır emisyon hedefini tutturabilmek için satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olması gerekiyor” diyor.

Paris Konferansı- COP26 Zirvesi 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak.

Burada biraraya gelecek imzacı ülkeler; 2050 sıfır emisyon hedeflerine giden yol haritalarını açıklayacaklar, emisyon taahhütlerini yenileyecekler.

IEA, mayıs 2021'de “sıfır emisyon yol haritası” raporu açıklayarak bir ilki gerçekleştirecek.

Dr. Birol Türkiye'yi uyarıyor:

“Enerji ve iklim ilişkisinde sihirli kelime inovasyon. Dipten gelen güçlü dalgaların Türkiye'yi etkilememesi imkansız. Sektörün dünyadaki gelişmelerden dersler çıkarması gerekiyor. Oyunu zamanında okuyup, ekonomimizi ve enerji sektörünü ona göre hazırlamalıyız.”

★★★

Moniz; ABD'de iklim çalışmaları liderliğini yürüten eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2030 yılı sera gazı salım azaltma hedefini yüzde 27'den yüzde 55'e çıkardığını söylüyor.

“Emniyet kemerlerinizi takın derim çünkü elektrikli araç devrimi gerçekten havalanmaya ve ilerlemeye başlayacak” diyor.

Moniz, General Motors'un (GM) 2035 yılı itibarıyla içten yanmalı araç üretmeyeceğini; Tesla'nın elektrikli araç üretimi için 800 milyon dolar yatırım yaptığını belirtiyor. Eski bakanın ABD için dile getirdiği uyarıları her ülke üzerine alınabilir; tabii Türkiye de… İklim riskleri ve karbon maliyetinin şeffaf olarak açıklanmasını istiyor. Fosil yakıtların Amerika'daki üssü Teksas ve Kaliforniya'daki etkilere dikkat çekiyor.

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) şubat başında ‘Türkiye'de Kronik Kömür Kirliliği: Kömürün Sağlık Yükü ve Kömür Bağımlılığını Sonlandırmak' raporunu yayınladı.

Türkiye'de santral bazında sağlık etkilerini ve buna bağlı maliyetleri hesaplayan ilk çalışma olan rapor, kömür santrallerinin yarattığı kirliliğin her yıl 53.6 milyar TL'ye yakın sağlık maliyetinin olduğunu ortaya koyuyor.

★★★

2019'da 201 milyar TL olan sağlık harcamalarının yüzde 27'sinin kömür kaynaklı sağlık sorunlarına harcandığı kaydedildi. Kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğine bağlı olarak her gün 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında filtreli santrallerin de bulunduğu en kirli 10 termik santrali de açıkladı.

Yeşil dönüşüme start veren ABD'in kurumsal alanda büyük adımlar atacağını, teknoloji ve inovasyona çok fazla destek verileceğini belirtiyor Moniz…

Türkiye ne yapar sizce…

Mesela tarımsal alanları imara açıp, betonlaşmayı desteklemekten vazgeçer mi?

Teknoloji arz zincirine dahil olabilir mi?