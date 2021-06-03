Nato Zirvesi öncesi “bol sıfırlı” bir beyaz sayfa açıldı

Brüksel'de 14 Haziran'da gerçekleşecek Nato Zirvesi'ne geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesinin programladığı zirvede; sorunlar yumağına dönüşen askeri ve siyasi ajandanın “pozitif gündeme” dönüşmesi için, ekonomi diplomasisinde hareketlilik yaşanıyor.

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Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden yaklaşık 4 ay sonra Erdoğan'a açtığı ilk telefonun tarihi 23 Nisan'dı.

Biden 24 Nisan'da da Türkiye'yle tarihsel bir kırılmayı göze alarak, “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkilerinde süregelen S-400 Rus füzesi alımı, kesintiye uğrayan F-35 programı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na yaptırım, Suriye'de PYD'ye verilen askeri destek gibi devasa problemler sürerken…

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İki ülkenin iş dünyası; ABD-Türkiye siyasetinde “yumuşatıcı” görevi üstlenmeye talip oluyor.

Amerikan şirketleri Türkiye'nin genç nüfus, coğrafi konum avantajının yanı sıra;nitelikli girişimci ve iş gücü, tarım, elektronik, yenilenebilir enerji ve sağlık alanında vadettiği yatırım potansiyelini vurguluyorlar.

Buradaki kilit cümle; “Geleceği birlikte kuralım!”

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Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Amerikan Şirketler Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (ABFT/AmCham Turkey) Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun dünkü çevrimiçi basın toplantısındaydık…

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Hem ABD'ye hem de Türkiye'ye “Güçlerimizi birleştirdik” mesajı veren başkanlar, geçtiğimiz günlerde iki ülkenin başkanına ilettikleri mektupları paylaştılar.

Özeti şu: “Askeri ve siyasi alanda anlaşmazlıklara takılıp, ekonomik ve ticari fırsatları kaçırmayalım. Beyaz sayfa açalım…”

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“Siyasileri yalnız bıraktığınız zaman tıkanıklıklar aşılamıyor” diyen Yalçındağ, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'dan, “az önce” cevabi mektup aldığını açıkladı.

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Raimondo mektubunda, TAİK'i ABD'nin 7 Haziran'da gerçekleştireceği online “Yatırımcılar Koferansı”na davet ediyor.

Raimondo'nun mektubunun zamanlamasına “olumlu” bir mana yükleyen Yalçındağ'a hak vermek gerekir.

Erdoğan-Biden buluşması öncesi S-400 gerilimini konuşmaktan iyidir…

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Washington'dan Ankara'ya ilk üst düzey ziyareti 27 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gerçekleştirmişti.

Sherman'ın Türkiye'deki temasları, mevkidaşı Sedat Önal ile sınırlı kalmadı.

AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştirdi; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ödülünü verdi.

Konuk siyasetçi; insan hakları dahil ikili ilişkileri geren her bir konuya iğneyi batırıp öyle gitti.

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Askeri ve siyasi anlaşmazlıklar ile ekonomik ilişkileri ayrı otobanlara çıkarma eğiliminin güçlendiğine değinen Turnaoğlu, Sherman'ın Ankara ziyaretinde AmCham Turkey görüşmesini bu kapsamda değerlendiriyor.

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Yatırım Ajansı verilerine göre, ABD'den son 5 yılda Türkiye'ye 5 milyar dolar yatırım geldi.

Bunun 1.8 milyar doları İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçen yıl satın alan Zynga'nın yatırımı…

Ford Otosan'ın elektrikli otomobil üretmek üzere aldığı 2 milyar Euro'luk yatırım kararı bu listede yer almıyor.

Türkiye'de toplam 50 milyar dolara ulaşan Amerikan yatırımının 17.6 milyar doları son 19 yılda gerçekleşti.

Dünyada yapılan yatırımların 3'te 1'ini sağlayan Amerika için devede kulak!

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Türkiye'ye 2 bin Amerikan şirketi yatırım yaptı.

100 bin istihdam sağlıyorlar. Türkiye'den dünyanın diğer ülkelerine her yıl 10 milyar dolara yakın ihracat yapıyorlar.

ABD Türkiye'de 2'nci en büyük yatırımcı ve 4'üncü en büyük ticari partner.

ABD açısından ise Türkiye ithalatta 31'inci, ihracatta 27'nci sırada.

AmChamTurkey/ABFT'nin 110 üyesinden 20'si, yaklaşık 80 ülke pazarını yönetiyor.

İki ülkenin 22 milyar doları aşan dış ticaret hacminin en olumlu tarafı; ithalat ve ihracatın dengeli olması…

“Amerika'nın LNG üssü olalım”

Geçen yıl Türkiye'de 5 koca gün geçiren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ele aldıkları konuları aktaran Yalçındağ el yükseltmiş; “ABD'nin LNG ihracatında Avrupa pazarında birinciyiz… Depolama ve lojistik üs olmalıyız” diyor.

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), tarım, elektronik, sağlık ve Afrika iş grupları oluşturduklarını belirten Yalçındağ, ABD'nin 7 eyaletinde iş geliştirdiklerini de ekliyor.

Amerikan şirketleri yatırım planlarını ortalama 7 ile 10 yıllık öngörülerle yapıyorlar; öngörülebilirlik ve artan finansal risk eleştirilerini üst rafa koyuyorlar.

Türkiye ise yutkunuyor!