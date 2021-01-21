Özel sektör aşı ithal edebilir mi?

Meraklısı çok…

Parası olan devletin eline kalmak istemiyor; can bu!

En çabuk ve en etkili aşıya nasıl erişirim diye araştırıyor.

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Nusret Gökçe'nin Amerika'daki Boston et restoranı salgın kurallarını ihlal ettiği için kapanmış.

Etinden çok “tuzlama” hareketi ile ünlenen şef Nusret de soluğu Dubai'de almış.

Dubai'de Covid-19 aşısını yaptırma anını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Piyasa öncüleri, tüketicide oluşacak talebi görmeyecek değiller.

2012 yılında Londra'da Stuart McNeill tarafından belli sayıda müşteriye lüks hizmet vermek üzere kurulan Knightsbridge Circle-KC (Şövalyelerin Dairesi) şirketi, üyelerine aşı paketi sunuyormuş.

Nusret de benzer bir yola mı gitti, Dubai'de evi mi vardı bilemem…

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KC, yılda 25 bin İngiliz Sterlini (yaklaşık 250 bin TL) ödeyen üyelerine, Covid-19 aşısı olanağı sağlıyormuş.

Telgraf gazetesine üyelerinin çoğunun birden fazla pasaportu olduğunu ve farklı ülkelerde evleri olduğunu anlatan McNeill, “Yeni lüks tatil ve aşı programının öncüleriyiz. Güneşli bir yerde villada birkaç hafta geçiriyorsunuz, aşı oluyorsunuz, sertifikanızı alıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Müşterilerimizin çoğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne iş için gittiği sırada aşı oldu” diyor.

Firma 21 günlük aralarla Pfizer-Biontech ve Sinopharm'ın aşılarını servis ediyor.

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İngiltere'nin Pfizer/Biontech aşısına onay vermesinin üzerinden saatler geçmeden, eski sömürge Hindistan'da “aşı turizmi” hazırlıkları başlamıştı.

Vatandaş olmayanlara aşı yapılmasa da, Hindistan'daki birçok tur şirketine İngiltere'de aşı olmak için başvurular oldu…

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Amerika, Kanada, İngiltere ülke nüfusunun 6-9 katı aşı sipariş ederken, Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın ne kadar süreceği, kaç kişinin aşıya erişebileceği belirsizliğini koruyor.

Zenginler-yoksullar farkı!

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Sağlık Bakanlığı kaynakları, Türkiye'de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılmasının planlandığını açıklıyor.

Türk mucitlerin aşısı Biontech, Oxford Üniversitesi-Astra Zeneca, Rus aşıları için görüşmelerini sürdürüyormuş…

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Mevcut faz 2-3 çalışmalarını tamamlayan aşı firmalarının kapasiteleri doldu.

Türkiye'nin 50 milyon doz olarak anlaşma yaptığı Çin aşı firması Sinovac ile ilgili her gün kafalarda soru işaretleri bırakacak yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Günün sonunda şu soruyu bile sorabiliriz: Böyle bir firma var mı?

Hadi bu kadar olmasa bile bilinen o ki; Sinovac'ın üretim kapasitesi 300 milyon doz. Kime yetecek?

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Covid-19 çalışmalarını kaynağından izleyen uzmanlardan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a aşıya erişimi sorulduğunda, “Birazdan ben de olacağım” derken içi çok rahat değildi…

Uğur Dündar'ın “Özel sektöre Covid-19 aşısı ithal etme izni verilsin” önerisini hatırlattığımda, “Çaresizlik yaşıyoruz” yanıtını veriyor.

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İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve Abdi İbrahim İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, özel sektörün aşı tedariği girişimi olmadığını belirtiyor.

Erciyes Üniversitesi'nin aşı çalışmasına katılan Koçak Farma, Acıbadem Üniversitesi ile çalışan Abdi İbrahim, Sinovac'ın Türkiye temsilcisi Keymen İlaç'ın da içinde olduğu ilaç sanayicilerinin, yerli ve ithal aşı üretimi çalışmaları sürüyor.

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Özel sektörün aşı ithal etmesine karşı olanlar, Dr. Melih Bulut'un altını çizdiği gibi “Pandemi kamusal mücadele gerektirir. Devlet halkının aşıya eşit erişim hakkını gözetmeli” tezinin altını çiziyorlar.

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Kaldı ki, tüm dünyada devletler bu sorumluluğu üstlenirken, “Hazine'de aşıya verecek para kalmadı” manasına gelecek uygulamalar ekonomi için pek de hayırlı sonuçlar doğurmaz…

Zira bana da Türkiye'de finansal kapasitenin nerelere kullanıldığı tartışması daha anlamlı geliyor.

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Maske dağıtımını hatırlarsak; maske ithalatçıları belirli miktarda devlete maske vererek bu hakkı elde ettiler.

Aynı yöntem aşıda da olabilir mi?

Muhalefet bugünlerde tüm sorulara tek yanıt veriyor: Erken seçim!