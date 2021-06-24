SBK’nın yamalı fili

Amerika'nın talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında; biri Borajet'in eski sahibi Dr. Yalçın Ayaslı'nın New Hamsphire, diğeri Amerikan Vergi Dairesi'nin şikayeti üzerine UTAH mahkemelerinde hakkında “dolandırıcılık, çete kurma” davaları açıldı; Türkiye'nin kurumlarından çıt yok…

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Korkmaz, beni de aramıştı. 13 Haziran tarihli “Amerika SBK'dan parasını istiyor” haberim üzerine…

Amerika'nın Hazinesi'sini 511 milyon dolar “dolandırdıklarını kabul eden Kingston kardeşlerin Amerikan Mahkemeleri'ne yansıyan anlaşmayı konu almıştım. Bu paranın “134 milyon dolarının” Türkiye'ye aktarıldığına işaret ediliyordu.Kendi payına düşen rakama itiraz etti; “Bana ait borç 10 milyon dolar” dedi.

“Mahkemenin, bu paranın dolandıcılık kaynaklı olduğunu bilerek, kullandığıma da karar vermesi gerekir” diye ekledi. İlk olarak 14 Haziran'da sözünü ettiği bilanço “denizhaber” sitesinde yayımlandı.

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Şirketlerin el değiştirme öyküsü sözü edilen rakamlardan çok daha önemli.

Baran Korkmaz, biyografisini yazacak olsam; 2017 Haziran'ında Diyarbakır ve Midyat'a yaptığımız ziyaretten başlarım…

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'in, 5 bin Suriyeli ve Iraklı mültecinin yaşadığı “Midyat Konaklama Tesisi” nde, Baran Korkmaz'a hediye ettiği patchwork tekniği ile kumaştan yapılmış “fil” objesi kapak olurdu…

Para gelsin de, nereden gelirse gelsin…

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Böyle bir öyküyü; 2008'den 2021'e kadar 5 kez çıkarılan “Varlık Barışı” ndan kimlerin ne ölçüde yararlandığını bulmadan yazmak eksik olur.

Türkiye'nin Sicilyası'na dönüşen Bodrum'daki milyon dolarlık gayrimenkuller ilk işareti veriyor…

SBK'nın varlığını, “patchwork fili”; oluşturan emniyet, yargı, siyaset desenleri bir yana; ekonomi motifi üzerinden analiz edelim.

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SBK Holding “finansörü” Mega Varlık Yönetim şirketini denetleyen Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'na (BDDK) sunulan kredi derecelendirme kuruluşu raporluyor…

Mega Varlık 2016 yılında bağımsız denetim kurumu Japan Credit Rating Agency – (JCR Avrasya) ile sözleşme imzalıyor.

2017-2018 yılı denetimlerinde; kredibilitesi yüksek, finansal destek sorunu olmayan bir kurum olarak raporlanan Mega Varlık'ın yatırım yapılabilirlik seviyesi üst noktaya çıkıyor.

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Finansal tablolardaki “olumlu” görüşü, mülkiyet yapısı destekliyor mu?

Bu sorunun muhatabı Mega Varlık'ın kuruluş izni veren kurum olarak BDDK… 2015'te Mega Varlık Yönetim'in kurucuları; Jacop Ortell Kingston, Kamil Ekim Alptekin ve İzzet Bozkurt…

Kingston kardeşler ve SBK'nın ortağı Levon Termendzhyan hiç araştırılmamış.

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21 Ekim 2019'da iki şirket; JCR Eurasia Rating (JCR-ER) ile Mega Varlık karşılıklı olarak sözleşmeyi feshediyor.

2019 bağımsız denetim raporunu Grant Thomton veriyor. Bu raporu duayen bir bankacı ile inceledik.

151 milyon liraya ulaşan “diğer yükümlülükler” kaleminin toplam finansman sağladığı kalemler arasında yüksekliği dikkat çekiyor.

İki soru beliriyor.

Birincisi; 2019 yılında Mega Varlık Yönetim şirketine yüzde 15 faizle 9 milyon 891 bin TL krediyi hangi banka, hangi koşullarda verdi?

İkinci olarak BDDK'ya yönelik sorular:

BDDK'ya sunması beklenirken Mega Varlık'ın 2020 yılı bağımsız denetim raporu niye yayınlanmadı?

Bir denetim raporu yoksa, BDDK bu raporu Mega Varlık'tan istedi mi?

BDDK'nın sitesinde yer almamasına karşılık bir denetim varsa, hangi firma ile sözleşme imzalandı?

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BDDK'nın “Yetki Derecelendirme Kuruluşları” sütunda yalnızca JCR Avrasya yer alıyor. Tek bir kurum…

JCR Avrasya 2020'de; 17 banka, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları Birliği ve 2 Meslek Birliği'nin ortaklığı ile yeniden yapılandı, Japon JCR'ın payı yüzde 14.95'e düştü. Bu durumda BDDK'nın bağımsız denetim yeteneği sorgulanmaya muhtaç. Bir banka hem kredi notunu (rating) verecek, hem de aynı şirkete kredi açacak. Şeffaflık, rekabet ve bağımsızlık kriterleri nerede kalacak?

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Mega Varlık Yönetim Kurulu'nu oluşturan Zeki Güngör, Mehmet Demir, Çağlar Şendil, Yakup Levent Korkut'un verdiği belgelerle hazırlanan 2019 yılı raporu, 22 Mayıs 2020'de BDDK'ya sunuluyor. Mega Varlık, BDDK'nın faaliyetine izin verdiği 19 “varlık yönetim şirketi” arasında yer almayı sürdürüyor.

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SBK Holding'in 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bağlı şirketlerin raporları bir fikir verebilir.

“Kervansaray Yatırım Holding 1 Ocak 2020-31 Mart 2020 faliyet raporunda imzası olan “Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM” şu notu düşüyor:

“2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair, “görüş vermekten kaçınmanın dayanaklarında” belirtilen husuların öneminden dolayı herhangi bir görüş verememekteyiz.”

Halkın bir görüşü oluştu…