“Simit Sarayı’nın uçağı lanetli, almaktan son anda vazgeçtim”

Meclis'e gelen Sayıştay denetim raporunda, Ziraat Girişim'in devraldığı MTL Oto'nun kamu bankalarından aldığı 650 milyon TL'lik avansın yalnızca 144 milyon 365 bin 919 TL'sini araç alımında kullandığı belirtildi.

2019 yılı Sayıştay raporunda bu tablonun ortaya çıkmasına, Ziraat Girişim'in MTL Oto'yu devralması yol açmıştı.

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Biraz daha açalım…

Ziraat Bankası'na bağlı kamu yatırım şirketi Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat Girişim), 2019 yılında Central Rent A Car markasını satın almak istedi.

Bu marka Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Otomotiv Ticaret şirketine aitti.

Marka Ziraat Girişim'e devredilirken 2018 yılında MTL Oto şirketi kuruldu.

Şirket hisseleri, yüzde 99 Ziraat Girişim, yüzde 1 Özkaya olarak pay edildi.

Metal Oto ise Özkaya'nın şirketi olarak kaldı.

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Sayıştay raporuna göre Özkaya, 29 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında; Ziraat'ten biri 105 milyon TL, diğeri 145 milyon TL avansla alınan araçlarla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Central Rent A Car markasının sahibi MTL Oto'yu bila bedel Ziraat Girişim'e devrettim. Bu işlem yapılırken, Metal Oto'da kayıtlı Central markasıyla kiralanmış (4 bin araç) araçlar da MTL Oto'ya geçti.”

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MTL Oto'da yüzde 1 hisse ile yönetim kurulu başkanı koltuğunda oturan Özkaya, “Yönetimde imza yetkim sınırlı. Yönetim kurulunda Ziraat Girişim'de yer alan iki kişiyle birlikte imza kullanıyorum” diye de ekliyor.

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Özkaya 2019'da Eyüpspor Başkanı…

Galatasaray'ın Central Rent A Car'la hizmet sözleşmesi imzalayacak kadar yetkisi de yok değil…

Haliç medyası, GS Başkanı Mustafa Cengiz ile Özkaya'nın resimlerini kullanarak bu “müjdeyi” veriyor: “2020 raporu kâr yazmazsa bağışlarım.”

Özkaya, “Sayıştay raporu güncel değil. Otomotiv kiralama şirketleri için geçen yıl kârlı geçti. Sayıştay'ın 2020 raporunda MTL Oto 400 milyon kâr yazmazsa, şirketi hayır kurumuna bağışlarım” diyor.

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Oto kiralama işinin Garanti Bankası, Yapı Kredi, Türk Ekonomi Bankası'nın da aralarında olduğu finans kurumları tarafından yapılmasını örnek gösteren Özkaya, “Ziraat Bankası'nın da kendi araçlarını kiralayacağı bir şirketi olmasını istedim” diye ekliyor.

Hem döviz kurlarının TL karşısında aşırı değerlenmesi hem de salgın nedeniyle özel araca olan talebin artması nedeniyle piyasada oto kiralama ve 2. el satış yapan şirketlerde yüksek kârlar sağlandı.

Ziraat Girişim'in bilançosuna bu durumun nasıl yansıdığını 2020'deki raporda göreceğiz.

“Uçak filosu kuracağım”

Ziraat Girişim'i de arkasından sürükleyen Metal Oto, son 3 yıldır sadece karada büyümedi.

Ziraat Bankası yöneticilerine aileleri ile birlikte Göcek koylarında tatil olanağı veren yat servisini de yaptı.

Yattan inip otomobile binmek de olmazdı…

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2018 yılından beri banka kredi borçlarını ödeme güçlüğüne düşen Simit Sarayı, 2019 Aralık ayında Ziraat Girişim tarafından devralanıyordu.

Bu köşede ilk haberi çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuoyunda oluşan tepki üzerine kendisine bu hisse devri sorulduğunda “Tasvip etmiyorum” dedi.

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Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukçu da Ziraat Girişim'e devir için Rekabet Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çekti…

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Simit Sarayı'nın geride yalnızca kredi, kira ve piyasa borçları kalmadı. Ele avuca gelen varlıkları da kaldı…

Bunların başında Göztepespor Başkanı Mehmet Sepil'den 12.5 milyon dolara aldığı TC-SPL Challenger 300 tipi özel jet geliyordu.

Aradan koca bir yıl geçti. Kredi ödeme güçlüğü azalmadı. Pandemi Londra'dan Suudi Arabistan'a, İstanbul'dan Ankara'ya bütün dükkanlarını vurdu.

Halen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kimse Simit Sarayı'na gidip oturmuyor. Ama bankalar yüksek bir tahammül (!) gösterip, kredi borçlarına karşılık uçağa el koymamış.

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Konu Özkaya'dan Kavukçu'ya nasıl geldi derseniz; onu da Özkaya anlatıyor:

“Geçen haziran ayında şehirlerarası yolculuk kısıtları kalkınca eşim ve kızım bu uçakla Bodrum'a gitti. Uçak doluya tutuldu. Aslında tam alacaktım, kaza yapınca vazgeçtim. Bu uçak lanetli, almam.”

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Özkaya uçak almaktan vazgeçmiyor, kuyruğunda TC-MTL yazan sıfır kilometre bir özel jet sahibi oluyor.

“1-2 milyon Euro'luk jetlerden oluşan bir havacılık filosu da kurmak istiyorum. Pandemi özel uçak yolculuğu talebini artırıyor” diyor.