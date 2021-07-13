Soygun düzeninde “En kolay iş birilerinin parasını almak”

Dün sabah bir telefon…

Arayan “evim” şirketleri olarak tanınan “faizsiz tasarruf sistemi” mağdurlarından bir hanım. Bu konudaki yazılarımı takip eden okuyucum, “SAS Holding mağdurları, bugün Çağlayan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacaklar” diye haber veriyor.

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Olay şöyle gelişmişti:

16 Haziran 2021 günü Sibel Koçan, Ataşehir'de 3 gaspçı ile yaşanan boğuşma sonucunda başından vurularak olay yerinde can verdi.

Gaspçılar, Koçan'ın içinde 3 milyon 300 bin TL bulunan çantasını alıp kaçarken, polislere yakalandılar.

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Gözaltına alınan 13 şüphelinin, toplam 84 suç dosyasına ulaşıldı.

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Sibel Koçan'ın vurulmasının üzerinden 2 saat geçti geçmedi, bu kez Koçan'ın “eski” eşi Süleyman Aydın 32 kattan düşüp hayatını kaybetti. Aydın olaydan önce ablasını aramış ve “Sibel öldü, ben artık yaşayamam” demiş… Evde 10 milyon liraya yakın parayı bırakıp, intihar etmiş!

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SAS Holding ve bünyesindeki SAS Petrol Elektrik'in de kurucusu olan Aydın, eski eşi Koçan ile birlikte çalışıyordu.

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Aydın ve Koçan; enerji, turizm, inşaat ve gıda alanlarında kurdukları şirketlere yatırım yapacakları vaadiyle halktan para topluyordu. Bunun karşılığında da her ay yüzde 9-10 kâr payı adı altında “yatırımcılara” ödeme yapıyorlardı…

Mağdurlardan biri ikamet adresi Koşuyolu Mah. Koşuyolu Caddesi olan SAS Petrol Elektrik Enerji A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşmeyi bana da gönderdi.

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Diğer bir mağdur dün yaptığı basın açıklamasında SAS Holding'e 500 bin lira para yatırdığını söylerken, alıcının Sibel Koçan'ın ablası Sema Koçan olduğunun altını çizdi. Ölülerden hesap soramayacaklardı ama dirileri teşhis etmek mümkündü.

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Sema Koçan, Bankacılık Devlet Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasfiye listesinde yer alan faizsiz tasarruf şirketlerinden Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv'in de sahibiydi.

28 Ekim 2020 tarihinde 15 milyon lira sermaye ile kurulan ve 8.8 milyon lira öz kaynağı olan şirket, 100 milyon lira sermaye şartını yerine getiremedi ve TMSF'ye geçti.

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Gerçekevim mağdurları da, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen aynı durumdaki 29 “evim” şirketinden alacaklı 30-40 bin kişiyle birlikte sıraya girdiler.

Kadınların evlerde düzenledikleri “altın günü” olarak sunulan “evim” olayı yeni patladı.

SAS Holding'in “saadet zinciri” yönetimi, 1990'lardan beri gündemimizde.

Bu memlekette Ticaret Bakanlığı var mı? Dileyen “şirket–holding”, “kaşe” bastırıp çantayla milletten para toplayabiliyor.

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2018 yılında kurulan SAS Holding, sözde “ticari” faaliyetlerine finansal kaynak yaratıyordu. Cinayet, gasp ve ne olduğu şüpheli ölüm olayının gerçekleşmesiyle kapısına kilit vurdu. En son 15 Temmuz'da ödemelerin yapılacağı umudu boşa çıkan 13 bin “yatırımcı” isyanda!

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Oysa ki, bundan 2 yıl önce; 9 Kasım 2019'da Dinçer Gökçe imzasıyla yayımlanan “Kaz gibi yoldular” haberi, SAS Holding'in ipliğini pazara çıkarmıştı.

Ticaret Bakanlığı o tarih itibarıyla, aylık yüzde 10 kâr payı vaadiyle yüzlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Merhum Aydın, “reel ticaret yapıyorum” iddiasıyla para toplamaya devam etti.

Nasıl mı?

Big Mamma's Cafe zincirini kuran Nihat Yıldız'dan dinledim.

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Yıldız şirketinde bir yöneticisinin önerisiyle 8 Kasım'da Aydın'la satış vaadi sözleşmesi imzalıyor.

Gökçe'nin haberi üzerine SAS Holding ile ilgili araştırmaya girişiyor.

Hiçbir ödeme yapılmadan sözleşmeyi iptal ediyor.

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SAS'ın Koşuyolu'ndaki ofisine izinsiz asılan “Big Mamma's” tabelası için suç durusunda bulunuyor.

Polisler ofisi basıp tabelayı indiriyorlar.

Yıldız'ın, SAS aleyhine açtığı davalar 2 yıldır sürüyor.

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SAS Holding'e 100 bin lirasını kaptırdığını söyleyen bir mağdur ile konuştum. Bunların hiçbirinden haberi yok… Eşin-dostun sözüne güvenerek ve de tek bir yatırımını görmeden parasını SAS'a emanet etmiş.

Hayal bu ya; çok kazanıp çocuklarına gariban bir hayat bırakmayacaktı…

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Yıldız SAS mağdurlarını “Dolandırılıyorsunuz” diye çok kez uyardığını söylüyor.

“Türk Standartları Enstitüsü'nde marka tesciline baksalar, kayıtlı firmayı görürler” diye devam ediyor.

En acısı da yaptığı analiz: “En basit iş birilerinin parasını almak.”

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İğrenç zenginleşmeyi moda deyimle “çökmek” fiili ile açıklıyoruz… Çöküştüren, çöken, çökülen…