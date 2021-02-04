Ziraat Özkaya’yı gönderdi yeşil saha rüzgarı kesilmedi!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu köşede ele aldığım ve Sayıştay raporunda da yer verilen uyarılara, dün çıktığı bir ekonomi kanalında yanıt vermeyi tercih etti.

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Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu Ziraat Bankası 2019 yılı denetim raporu, son günlerde bu köşenin konuları arasındaydı. Aydın “Virgin Adaları kredisi” olarak anılan 1.6 milyar dolarlık Turkcell operasyonunu anlattı.

Yazmadığımız bir şey söylemedi.

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Ziraat Bankası'dan, Intercontinental Taksim Oteli ve Central Oto yazılarımla ilgili mektuplar alıyorum…

Banka, Intercontinental Taksim'in işletmecisi Kazak şirketi Almty İnşaat'la kredi ilişkilerinin 2010 yılında başladığını belirtiyor ve “1 Şubat'ta bankamız alacaklarının tahsil kabiliyetini artırmak amacı ile ‘Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması' kapsamında yapılan değerlendirmede, firmanın borçlarının yeniden yapılandırılması ile kalan borçlarının geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmiştir” diyor.

Son söz gerekiyor: Ziraat, tarım kredilerini yüzde 6 faizle yeniden yapılandırsın!

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Sayıştay Ziraat'in bağlı ortaklığı Ziraat Girişim'in (Ziraat GSYO) yüzde 99 hissesini satın aldığı Central Oto'yu da raporuna koymuştu. Şirketin kamu bankalarından kullandığı 650 milyon kredinin, yalnızda 150 milyon lirasının oto alımında kullanıldığı belirtilmişti.

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Central Oto'da yüzde 1 hisseye karşılık yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Murat Özkaya, yazım üzerine aramış 2023 yılına kadar sürecek görevini anlatmıştı.

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Özkaya'nın, Simit Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukçu'nun satışa çıkardığı özel uçağını almaktan son anda vazgeçtiği açıklamasına da aynı yazıda yer vermişti.

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Ziraat Girişim 17 ve 31 Ocak tarihli yazılarım üzerine, 31 Ocak günü “Adı geçen firmanın yüzde 1 pay ortaklık ve yönetim payı sonlamış olup şirketin tamamı; Ziraat GSYO (Ziraat Girişim) sahipliği ve yönetimindedir” bilgisini paylaştı.

Tarihlere dikkatinizi çekerim; yazımın çıktığı gün Özkaya'nın görevine son verilmiş.

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Hüseyin Aydın'ın oğlu Harun Can Aydın'ın Otopai Otomotiv Filo Ticaret şirketi ile Central Oto Kiralama'nın aynı adreste yer aldığını da yazdım. İGA'ya yaptıkları kira başvurusunun ayrıntılarına değinen Can Aydın, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilanın sehven yazıldığını, yanlışlığı düzelteceklerini, yapılan işlemlerin bankacılık kurallarına uygun ve şeffaf olduğunu belirten bir açıklama gönderdi. Teşekkür de ediyor.

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Özkaya'nın, 2005 yılından beri faaliyetini sürdüren Metal Oto ile Central Oto'nun ilişkileri de mercek altında. Özkaya, AKP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in desteğiyle 2019'da Eyüpspor Başkanı olmuştu. Önceki gün de spor camiası Eyüpspor'un transfer haberi ile çalkalandı.

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Haber şuydu: Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4.2 milyon lira karşılığında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu. Futbol istatistikleri yayınlayan “Transfermarkt” internet sitesi; 26 oyuncusu olan Eyüpspor'un takım olarak değerini 3.003 milyon Pound (Yaklaşık 27 milyon TL) olarak gösteriyor. Yardımcı'nın bonservis bedeli de 90 bin Pound (Yaklaşık 800 bin TL)… Bir oyuncunun futbol borsasındaki değerini 5 kattan fazla arttırdığı transfer görülmüş şey mi?

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Yardımcı'nın menajeri Cenk Melih Yazıcı. Alanya'da bilinir: Yazıcı, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun kardeşi Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Türkiye Atletizm Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi oğlu Av. Emirhan Çavuşoğlu'nun yakın arkadaşıdır.

Banka kredilerinden girdik, futbol transfer ücretlerinden çıktık.

Hep aynı soru: Siyasi yakınlık “yandaş rantı” yaratıyor mu?