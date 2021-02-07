Ziraat’i tarlada ararken yeşil sahada buldum

Ziraat Girişim'in kurtardığı Central Oto'nun görevden alınan yönetim kurulu başkanı Özkaya, sahalarda “sponsor kardeşliği” kurdu…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı canlı yayında, santrfor 19 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin liraya 2. Lig takımı Eyüpspor'a satışıyla ilgili sorulara Ahmet Kaya'dan bir parça ile yanıt veriyor: “Kafama sıkar giderim…”

Aman diyeyim; burada temiz spor için yazıyoruz.

Siyaset-spor-servet denklemini siz başkanlar çözeceksiniz…

★★★

Ortada Sayıştay'ın Ziraat Bankası bağlı ortaklığı Ziraat Girişim ile ilgili bir denetim raporu var.

Ziraat Bankası'nın iştiraki haline gelen yani devletin-kamunun malı haline gelen Central Oto'nun, kamu bankalarından aldığı 650 milyon TL'nin sadece 144 milyon 365 bin 919 TL'sini araç alımı için harcadığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 555 milyon TL'nin nereye gittiği bilinmiyor.

★★★

Central Oto'yu Ziraat Girişim'e banka borçları karşılığı devreden Metal Oto'nun sahibi Murat Özkaya, bu şirkette yönetim kurulu başkanı olarak kalmıştı.

Ziraat Girişim, Meclis'e sunulan Sayıştay raporunun ayrıntılarının kamuoyuna yansımasıyla, Özkaya'nın Central Rent A Car'da (MTL Oto) kalan yüzde 1'lik hissesini de aldı ve görevine son verdi.

★★★

Hazır Central Oto dosyası açılmışken; Özkaya'nın Londra merkezli Green Motion şirketi ve yöneticilerinden Hakan Demirel'in 2017'de kurduğu Otosor ile 2. el oto satışı yapan ve 2019 yılında Murat Al tarafından kurulan Auto Home şirketleri de incelenir diye umut ediyorum.

Odatv'den Furkan Karabay'ın yazıları daha ayrıntılı fikir verir.

★★★

Bana ilginç gelen bir başka isim de sosyete galericisi ve geçen yıl 2. Lig takımlarından Bayrampaşa Spor Kulübü'ne başkan olan Mercar Oto'nun sahibi Erkan Özkaya oldu…

GS Teknik Direktörü Fatih Terim'i “ağabeyi” olarak gören galerici Erkan Özkaya ile Murat Özkaya'nın akrabalığı var mı, öğrenemedim.

★★★

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın oğlu Harun Can Aydın'ın 2018 yılında kurulan şirketi Otopia Otomotiv ile Central Oto'nun ilişkisi bu köşede yer aldı.

Aydın'la yakın akrabalık bağı olduğu iddialarını sormak için Özkaya'yı aradım ama telefonumu açmadı.

★★★

Oysa ki, 17 Ocak tarihli “Ziraat'in Türkçesini öğrenemediler” başlıklı yazım üzerine beni arayıp, “Simit Sarayı'nın uçağını almaktan son anda vazgeçtim. Central Oto çok kârlı bir yatırım olacak göreceksiniz” diye açıklamalar yapmıştı.

19 Ocak tarihli yazımda bu sözlere yer verdim…

★★★

Özkaya, 2019 yılında AKP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in

desteğini arkasına alarak Eyüpspor başkanı seçilmişti.

Takımın forma sponsoru Magdeburger ve Popy Rent A Car oldu.

2020'de bunların yerini Ziraat Girişim iştiraklerinden Central Oto aldı.

★★★

2 bin 500 kişilik stadı yeni bitiren 100 yıllık Eyüpspor'a destek Ziraat Girişim'den geldi.

Bu bilgiyi “fanatik taraftar” kimliğini, toplum yararının yukarısında tutanların dikkatine sunuyorum.

Neden gıda fiyatları artıyor, çiftçi tarımdan uzaklaşıyor diye soran olursa o da aydınlanabilir.

★★★

Ne yazık ki 3 Şubat'ta 1-1 sonuçlanan Eyüpspor-Sakaryaspor maçının oynandığı bu stat, spor tarihine kara bir leke olarak geçti.

Pandemi koşullarında seyircisiz izleme kuralı çiğnendi, maçı statta izleyen taraflar birbirlerine tekme-tokat girdiler…

★★★

Eyüpspor ile GS'nin sponsor kardeşliğine de bakalım…

Galatasaray, Central Rent A Car ile “2019 – 2020 Cemil Usta Sezonu” süresince firmadan yapılacak günlük araç kiralamalarında yüzde 10 indirim imkanı sağlayan bir anlaşma imzaladı.

★★★

GS'nin kasasına, forma göğüs sponsorluğu için Sixt Rent A Car ve forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta ile Temmuz 2020'de imzaladığı iki yıllık sözleşmeden 58 milyon TL girecek.

★★★

Bu anlaşmanın haberi verilirken araç kiralama şirketi Sixt'in sahibinin Murat Özkaya olduğu yazıldı.

Spor camiasında kafalar iyice karışmış; sponsor olarak adı geçen firmalar Bor Holding'in iştirakleri…

Bor'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, aynı zamanda Borlease Otomotiv'in genel müdürü.

Borlease; Alman devi Sixt'in 2019 yılında banka borçlarını ödeme güçlüğüne düşen Türkiye temsilcisi Artı Seyahat Acentası'nı bünyesine katmıştı.

Özkaya'nın; Sixt'in 2013 yılında kurulan Borlease'ye geçmesinde bir koltuk çıkmışlığı var mıdır, bu nedenle mi adı geçiyor; insanın içine kurt düşmüyor değil.

★★★

Biz burada halkın 555 milyon lirasının (2019 yılında kullanılan kredilerin döviz cinsinden karşılığı yaklaşık 100 milyon dolar) kurtarılması için yazıyoruz.

Spor okurları yardımcı transferi ile ilgili yaptığım eleştirileri; soru işaretleri ile dolu Mesut Özil, İrfancan Kahveci, Vedat Muriç, Elfij Elmas, Allahyar Sayyadmanesh, Ertuğrul Taşkıran transferlerine de yöneltmemi bekliyor.

★★★

Kamu zararı oluşturan her konu başım gözüm üstüne. GS olmuş, Fenerbahçe olmuş, Boluspor olmuş, Çaykur Rize olmuş; bana hepsi aynı…

Temiz sporu savunan taraftar da takımının mali kongresine iyi hazırlanmalı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) görevini yapıyor mu diye sorgulamalı…

Türk futbolunun “4 büyüğünün” borçları 14 milyar TL'ye dayanmış, herkese sorumluluk düşüyor.

Tüm takımlarımıza bol gollü, sportmence günler dilerim.