Ziraat’in “eski ortağı” Özkaya’nın katlanan serveti araştırılıyor

Kamu iktisadi kuruluşlarını denetleyen Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu raporlarda, incelemeye giren şirketlerin isimleri yazılmaz.

Şirketler genelde kendileri için tanımlanan bir “numara” ile anılırlar.

Sayıştay'ın Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) 2019 yılı raporunda şirketin adı yazıyordu: Central Oto Kiralama.

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Central Oto Kiralama, Metal Oto Yönetim Kurulu Başkanı ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın, sayıları 3-5 ile sınırlı olamayan Metal2 Oto, Ototaksit gibi sektörde kurulu şirketlerinden yalnızca birisiydi…

Ziraat Girişim'e devrettikten sonraki 2 yıl boyunca yüzde 1 hisse ile yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.

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Ziraat Bankası'nın çiftçiyi desteklemek yerine oto kiralama, turizm gibi alanlara kaynak aktarması nasıl izah edilebilir: İşte böyle!

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Günlük oto kiralama yapan Central Oto, 2001 yılında Efrayim Kebudi ve ailesinin kurduğu ilk yerli oto kiralama şirketi Escar'a bağlıydı.

2018 Nisan'ında Central Oto, Escar'ın kurumsal sitesindeki ifadesiyle “başarılı bir şekilde” MTL Oto'ya (Metal Oto) devredildi.

2019 yılında Ziraat Girişim'e geçti. Central Oto'nun yönetim kurulunda, Ziraat Girişim Genel Müdürü Yavuz Erkmen ile birlikte; “Ziraat Katılım” yönetim kurulu üyeleri Küçük Ahmet Ortatepe, Tahir Demirkıran da görev aldı.

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Sayıştay raporunu bir hatırlayalım… Özkaya'nın servetine öyle bakalım…

Sayıştay'ın Ziraat GSYO 2019 raporu “yapılan yatırımda etkin, verimli ve kârlılık ilkelerine uygun yönetimin sağlanamamasına” işaret ediyor ve şu saptamaları yapıyor:

■ Central Oto Kiralama'ya konulan 250 milyon TL sermayenin tamamı ve daha sonra kamu bankalarından kredi çekilen toplam 400 milyon TL, araç alımı için şirketin daha önce tamamının sahibi olduğu firmaya (MTL Oto) avans olarak verilmiştir.

Yıl sonu itibarıyla ilgili firmaya araç alımı avansı olarak verilen tutar 650 milyon TL olurken, bunun karşılığında sigorta değerleri üzerinden satın alınan araçların bedelleri toplamı KDV dahil 144 milyon TL'dir.

Verilen bu avans ve araç alımı, alan firma için faizsiz ve masrafsız finansman niteliği taşıyor.

■ Şirkette iç mevzuat çalışmalarının ve temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli birimlerin kurularak, organizasyonel yapılanmanın tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

■ Şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmemiş olan ve tutarsız bir şekilde yürütülen reklam ve tanıtım faaliyeti aynı zamanda şirket için yüksek bir gider oluşturmuştur.

■ Central Oto Kiralama A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyetleri çerçevesinde yıllık faaliyet

raporunun, yıl sonu finansal sonuçlarının zamanında hazırlanmadığı ve bağımsız denetçi seçiminde genel kurul kararına uygun hareket edilmediği görülmüştür.

GELSİN YAZLIKLAR, KIŞLIKLAR, UÇAKLAR!

Galatasaray'ın Sixt Rent A Car'ın Türkiye Temsilcisi Bor Holding ile yaptığı sponsorluk sözleşmeleri haberlerinde “şirket sahibi” olarak Özkaya'nın adı geçti.

Nedenini hâlâ çözebilmiş değilim… Bor'un şirketlerinin Eyüpspor'a da sponsor olmasından kaynaklanıyor olabilir.

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Özkaya son 1-2 yılda, Bodrum Gündoğan'da tanesi yaklaşık 2 milyon dolara 2 villa almış. Birlikte güneşlenenler anlatıyor…

Yazlıkların tapularının birisi kendisinin, diğeri ise Metal Oto yöneticilerinden birinin eşinin üzerineymiş…

Aynı sitede üçüncü yazlık almak için de görüşüyormuş.

Özkaya “Bu kadar villayı ne yapacaksın?” diye soranlara “Kiraya vereceğim” cevabını veriyormuş…

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2.yazlığı aldıktan sonra içini tümüyle yıkıp, dört duvar bırakmış. Yaza kadar bitirecek…

Yazlıkların iç mimarisi Özkaya'nın, misafirlerinin/kiracılarının yaşam stiline uygun tasarlanıyor.

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Özkaya, bu köşede daha önce paylaştığım gibi yeni bir özel uçak almıştı.

Güney Ege sularında yüzen 2 yatı dostlarının emrine amadeydi…

Özkaya'nın Central Oto Kiralama ile göbek bağının kesilmesiyle dikkatler mal varlığı üzerinde yoğunlaştı.

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Bana ulaşan bilgilere göre, Özkaya İsveçli mobilya zinciri Ikea'nın Türkiye Temsilcisi Mapa şirketinin bağlı olduğu Maya Holding'in de has müşterisi.

Satın aldığı bir binayı Ikea'ya kiralıyormuş…

Maya Gayrimenkul'ün Mayavera Çekmeköy projesinden, satış fiyatı 8-13 milyon lira arasında değişen villalardan 5-6 tane almış.

Bir “girişimci” neden elindeki “fiziksel sermayeyi” villalara, teknelere, yazlıklara, uçaklara falan yatırır? Aklım almadı…

Yeni bir iş modeli olsa gerek!