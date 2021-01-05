2021 emeklisi olmak daha avantajlı

Öncelikle bu yazının, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak kamuda çalışan ve ücretini her ayın 15'inde alanlarla ilgili olduğunu vurgulayayım. Yani yazı Emekli Sandığı statüsünden emekli olacak memurlarla ilgili değil. Ücretini ayın başında alanlarla da ilgili değil. Zira onlar açısından emekliliğe karar verme tarihi 31 Aralık 2020'de sona erdi.

Takip eden okurlarım hatırlayacaktır. Aralık ayında yaptığım değerlendirmede, ücretini her ayın 15'inde alan kamu çalışanlarının, emeklilik için 14 Ocak 2021 tarihine kadar başvururlarsa 2020 yılı, 15 Ocak 2021 ve sonrasında başvururlarsa 2021 yılı emeklisi sayılacaklarını, bu bağlamda karar vermek için aralık ayı TÜFE artış oranının açıklanacağı 4 Ocak 2021 tarihini bekleyebileceklerini belirtmiştim.

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TÜFE artış oranının, verilecek karar üzerindeki etkisini daha önce açıklamıştım. Özetlersek;

– 2020 yılı emeklilerinin aylıkları, prime esas kazançları en son 2019 yılının güncelleme katsayısıyla güncellenerek, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Hesaplanan aylık, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zam kadar artırılıyor.

– 2021 yılı emeklilerinin aylıkları ise, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar bu defa 2020 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncelleniyor ancak 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranında zam eklenmiyor.

– Her iki durumda da 2021 Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam, hesaplanan emekli aylıklarına yansıtılıyor.

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2020 yılı emeklileri ile 2021 yılı emeklilerinin aylıklarının hesabında esas alınan zam ve güncelleme katsayısı parametrelerinin değişmesi nedeniyle, aynı prim gün sayısı için 2020 yılında bağlanan aylık ile 2021 yılında bağlanan aylık arasında mutlaka bir fark oluşuyor. Bu fark çok küçük olabildiği gibi yüksek de olabiliyor.

TÜFE artış oranı, güncelleme katsayısını oluşturan esas parametre. Diğer parametre, büyüme hızının yüzde 30'u.

Bu bağlamda, 2020 yılı enflasyon ve büyüme hızının yani güncelleme katsayısının, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2021 yılı, küçük olması halinde ise 2020 yılı emeklisi olmak avantaj sağlayabiliyor.

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Emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranı yılbaşında yüzde 6.50, temmuzda yüzde 5.75 olmak üzere toplam yüzde 12.62.

Güncelleme katsayısını oluşturacak tüketici enflasyonu aralık ayı itibarıyla (12 aylık) yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Büyüme hızı ise 1'in altında bekleniyor.

Mevcut duruma göre oluşacak 2020 yılı güncelleme katsayısı, emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranını yüzde 1.98 aştı. Buna göre, 2021 yılında bağlanacak emekli aylığı 2020 yılında bağlanacak emekli aylığından yüksek olacak.

Diğer yandan, asgari ücret 2.943 liradan 3.577,50 liraya yükseldi. 7.117,17 olan kıdem tazminatı tavanı da gerçekleşen enflasyon oranına göre güncellenecek memur maaş katsayılarına göre artacak.

Bu bağlamda, asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanında gerçekleşen artışlar da dikkate alındığında, ücretini her ayın 15'inde alan kamu çalışanlarının emeklilik için 15 Ocak 2021 ve sonrasında başvurarak 2021 yılı emeklisi olmaları daha avantajlı olacak.