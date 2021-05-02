21 yılın kazanımını kaybetmemek için ne yapmalıyım?

Hekimim. Asistanlığa yani 4/c'ye başlama tarihim 2 Temmuz 2000. Özel hastanede SSK'lı olarak çalıştığım sekiz yıl var. Son 10 yıldır da tekrar devlette Emekli Sandığı'na tabi çalışıyorum. Hizmet birleştirmesi yaptım. Toplamda yaklaşık 21 yıllık çalışma sürem var. Almanya'ya çalışmaya gideceğim. 21 yılın kazanımını kaybetmemek için ne yapmam gerekiyor? Yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra eğer geri dönmezsem, kalan sürelerimi borçlanarak emeklilik hakkımı kazanabiliyor muyum? Bu durumda Emekli Sandığı'ndan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı emekli oluyorum? Serra Yıldız

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl, yaştan emeklilik için ise 15 yıl fiili hizmet süreniz olması gerekiyor.

Yurtdışı borçlanma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların son 2520 günlük fiili prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor. Emekli ikramiyesi için de memuriyetin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Tabip ve diş tabiplerine yapılan ilave ödemeden yararlanabilmek için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli olmak gerekiyor.

Bu bağlamda, 25 yılı tamamlamak için 1259 günden fazla yurtdışı borçlanması yaparsanız 4/c statüsünden emekli olamazsınız. 25 yılı, 1259 günden az borçlanma yaparak tamamlarsanız 4/c statüsünden emekli olursunuz. Her iki durumda da emekli ikramiyeniz ödenir, ancak son defa tabip kadro ve pozisyonundan emekli olmayacağınızdan SGK ilave ödemenizi yapmaz. Yargı yoluna başvurmak durumunda kalırsınız. Yargının kararının ne olacağı da şu an için belli değil.

Ya da mevcut hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan, hiç borçlanmayıp, 58 yerine 61 yaşınızı doldurduğunuzda 4/c statüsünden yaştan emekli olabilirsiniz. Bu durumda da emekli ikramiyeniz ödenir. Ayrıca Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip kadro ve pozisyonunuz esas alınarak emekli olacağınızdan ilave ödeme de yapılır.

FHSZ emeklilik yaşımdan indirilir mi?

31 Temmuz 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Mart 1989. 51 yaş, 5450 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartlarıyla emekliliğe hak kazanmaktayım. Askerliğimi 15.11.1993-14.01.1995 tarihleri arasında yedek subay olarak yaptım. 105 gün yıpranma (FHSZ) sürem var. Normalde 51 yaşımın dolacağı 31 Temmuz 2021 tarihinde emekli olmam gerekirken, 105 günlük yıpranmadan dolayı 15 Nisan 2021 tarihinde emekli olabilir miyim? Rüstem Yağcı

105 günlük fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) sigorta başlangıç tarihinizi 105 gün geri götürür ama emeklilik şartlarınızı değiştirmez. 4/a (SSK) statüsünden emekli olacağınızdan, 105 gün emeklilik yaşınızdan da indirilmez.