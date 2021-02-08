22 Ağustos 1973 doğumluyum. 12 Eylül 1995 yılında Emekli Sandığı kapsamında kadrolu öğretmen olarak çalışmaya başladım. 21 Temmuz 1998 ila 21 Mart 1999 arasında askerlik için ücretsiz izne ayrıldım. 21 Mart 1999'da görevime tekrar başladım. Hakkımda yürütülen bir soruşturmadan dolayı 27 Mart 2020'de ihraç edildim (KHK ile değil). Emeklilik şartlarını ne zaman sağlayabilirim? Eksik günlerimi SSK'lı olarak bir yerde çalışarak tamamlayabilir miyim? Çalıştığım 24 yılın ikramiyesini alabilir miyim? Tahir Uluç

Emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ile askerlik nedeniyle kullandığınız ücretsiz izin sürenizi borçlandıysanız 55, borçlanmadıysanız 56 yaş şartına tabi olursunuz. Eksik hizmetinizi 4/a (SSK) kapsamında çalışarak ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilirsiniz. Ancak bu durumda, memuriyetten ihraç edilmiş olduğunuzdan, memuriyet sürenize ilişkin emekli ikramiyenizi alamazsınız.

Emekli ikramiyenizi alabilmeniz için sadece 4/c (Emekli Sandığı) hizmetlerinizle emekli olmanız gerekiyor. Bu da ancak eksik hizmetinizi memuriyete dönüp 4/c kapsamında tamamlamanız ya da bundan sonra hiçbir şekilde prim ödemeksizin 61 yaşınızı doldurduğunuzda yaştan emekli olmanız halinde mümkün olabilir.

Kaç yıl üzerinden emekliliğe hak kazanırım?

3 Ağustos 1977 doğumluyum. 1 Eylül 1994 yılında sigortalı olarak işe başladım, 1 Kasım 1994'de ayrıldım. 8 Nisan 2003 yılında devlet memuru olarak işe başladım, halen görev yapıyorum. Emekliliğe hak kazanmam kaç yıl üzerinden olur ve kaç yaşında maaşlı emekli olurum? Meliha Künbet

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız olduğundan, emeklilik için hizmet süresi olarak 20 yıl fiili hizmet süresine tabi olursunuz. Ancak 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla fiili hizmet süreniz 3 yıldan az olduğundan, 58 yaş şartına tabisiniz.

Bu bağlamda, 20 yıllık fiili hizmet süreniz dolduğunda hizmet şartını sağlamış olur ve isterseniz yaşınızın dolmasını beklemek üzere görevden ayrılabilirsiniz. 58 yaşınız dolduğunda da yaş şartını sağlayarak aylıklı olarak emekli olmaya hak kazanırsınız.

İşsizlik ödeneği alabilir miyim?

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüye kıdem tazminatımı alıp işten ayrılabiliyorum. Ancak bu şekilde işten ayrılanlar işsizlik parasından faydalanamıyor. İşten ayrıldıktan sonra başka bir yerde işe başlasam, o işyeri de beni işten çıkarsa, işsizlik parası alabilir miyim? Sonraki işyerinde ne kadar çalışmam gerekir? Eser Atalay

Kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmaya başlayacağınız işyerinde en az 120 gün çalıştıktan sonra işten çıkarılırsanız, çalışmakta olduğunuz işyeri de dahil olmak üzere son 3 yıl içinde en az 600 prim gününüz de olursa, işsizlik ödeneği alabilirsiniz.