4/a sigortalıları açısından sigorta başlangıç tarihi

9 Nisan 1982 doğumluyum. 4/a kapsamında ilk işe giriş tarihim 19 Şubat 2002. 2002 Aralık ayında askere gittim. Fakat ilk prim ödemesi 9 Eylül 2006 gözükmekte, yani 4 yıl fark var. Ben staj falan yapmadım. Bu 4 yıl, 25 yılı doldurup tazminat almamı etkiler mi? Ne zaman emekli olurum? Orhan Karalar

4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar açısından emeklilik şartlarının tespitinde ve emekliliğe hak kazanmak için aranan sigortalılık süresi şartının yerine getirilmesinde esas alınan sigorta başlangıç tarihi, herhangi bir sigortalılık kapsamında (4a, 4/b, 4/c, banka emekli sandıkları gibi) sigortalı adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödenmeye başlandığı tarihtir.

İşe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınır.

Sigorta başlangıç tarihinden önceki sürelere ilişkin olarak yapılan borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geri götürür.

Bu bağlamda, sigorta başlangıç tarihiniz adınıza uzun vadeli sigorta kollarına ilk defa prim ödendiği 9 Eylül 2006 tarihi olur. Askerliğinizi bu tarihten önce yaptığınızdan, askerlik borçlanması yapmanız halinde, 9 Eylül 2006 tarihi borçlanacağınız süre kadar geri gelir.

4/a statüsünden emeklilik için en az 7000 prim günü ve 60 yaş ya da 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 60 yaş şartlarını sağlamanız gerekir.

Yaş dışındaki şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanmanız için aranan 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi seçeneğinde 25 yıllık sigortalılık süresinin başlangıcı, ilk işe giriş tarihiniz değil adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı 9 Eylül 2006 tarihi olur. Askerlik borçlanması yapmanız halinde ise borçlanacağınız süre kadar geri gelen tarih, 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında başlangıç olarak dikkate alınır.

Hizmet tespit davasında zaman aşımı

SGK işe girişim 1 Nisan 1996 görünüyor. 1989 yılında yazın 3 ay bilfiil bir işyerinde komi olarak çalıştım, fakat firma sigortamı yapmamış. Bunu nasıl ispat edebilirim bilemiyorum. Firma o adreste yok şimdi. Kapanmış durumda. Yargıya gitsem sonuç alma ihtimalim olur mu? Neler yapabilirim? Nasıl ispat edebilirim? Yavuz Duran

Adınıza SGK'ya herhangi bir belge (örneğin işe giriş bildirgesi) verilmemişse çalışmanızın geçtiği tarihin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçtiğinden, hizmet tespit davası açamazsınız. Açabilmiş olsaydınız da davayı işveren aleyhine açmanız gerecekti. Firma kapandığına göre davanıza muhatap da bulamazdınız.