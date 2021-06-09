4/a sigortalıları açısından sigortalılık süresi

1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. Daha sonra 13.10.2005 ile 04.08.2017 tarihleri arasında 11 yıl 9 ay 22 gün 4/b ödemem var. 2017 yılından bugüne kadar 1320 gün 4/a ödemem var. Emeklilik şartlarıma baktığımda “50 yaş, 5.675 gün, 20 yıllık sigortalılık” diyor. Primim dolmuş görünüyor. Ancak sigortalılık süresi kavramını tam anlayamadım. İşe girişten itibaren 20 yıl bilfiil sigortalı değilim, arada boşluk var. 1994'ten bu yana 20 yıl mı çalışma gerekiyor? Arzu Şahin
4/a (SSK) kapsamında emeklilik açısından sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında geçen süredir. Bu sürenin hesabında prim ödenmemiş süreler de dikkate alınıyor ve bilfiil çalışmış olmak gerekmiyor.
Bu bağlamda sigortalılık süreniz adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği Ocak 1994 ile emekli olacağınız tarih arasındaki süre olup, an itibarıyla 20 yıllık sigortalılık süreniz dolmuş (sigortalılık süreniz 27 yıldan fazla). 5.675 prim gününü de tamamlamışsınız. 2025 yılında, 50 yaşınızı dolduracağınız ayın doğduğunuz gününde emekli olmaya hak kazanırsınız.
Emekliliğim için gereken sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartlarını tamamladım. 1 yıla yakın süredir emekli aylığı alamadım. Çalışmakta olduğum şirketin kuralları gereği, emekli aylığını alabilmem için işten ayrılıp ilişiğimi kesmem gerekiyormuş. İsmi saklı
4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların emeklilik başvurusu için işten ayrılmış olmaları gerekiyor. Bu, şirket kuralı değil 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun hükmü. Çalışmanız devam ederken, yapacağınız emeklilik başvurusu SGK tarafından kabul edilmez. Ancak bu durumu basit bir şekilde aşmak mümkün. Önce işten ayrılıp emeklilik başvurusunda bulunur, sonra sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma seçeneğiyle işe girişiniz yapılır ve çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak çalıştığınız şirketin emekli olanlarla çalışmaya devam etmemek gibi bir kuralı varsa, bunun için yapacak bir şey yok.
2004 yılında emekli oldum. 2005 Kasım ayından itibaren bir tekstil firmasında çalışmaktayım. Çalıştığım işyerinde adıma destek primi ödenmektedir. 16 yıldır çalışıyorum. Kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Tazminat alabilmem için hangi şartlar gerekiyor? İsmi saklı
Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. İşveren tarafından İş Kanunu'nun 25. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız ya da İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak siz işten çıkarsanız, kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bir üçüncü durum olarak, emekli aylığınızı kestirip tüm sigorta kollarına tabi olarak bir süre çalıştıktan sonra yeniden emeklilik talebinde bulunmak üzere işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün olur.YAZARIN TÜM YAZILARI