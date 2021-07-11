50 yaşına ulaşan çalışanın yıllık izin hakkı

Çalışmakta olduğum işyerime 3 Nisan 2018'de başladım, yani 3. yılımdayım. Ama 50 yaşındayım (doğum tarihim 4 Şubat 1971). Benim yıllık iznim 20 gün mü? Funda Şengül Akı

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanların izin süresi, iznini hak ettikleri tarihteki hizmet süresine göre belirlenir. Yasada hizmet süresine göre belirlenen izin hakları 50 yaşına henüz ulaşmamış çalışanlar için olup, 50 ve daha yukarı yaştaki çalışanların izin hakları 20 iş gününden az olamıyor. Bu hakkı kazanabilmek için iznin hak edildiği tarihte 50 yaşına ulaşmış olup 50. yaştan gün almış olmak gerekiyor.

4 Şubat 1971 doğum tarihinize göre, üçüncü yılın iznine hak kazandığınız 3 Nisan 2021 tarihinde 50 yaşınıza ulaşmış ve yaklaşık 2 ay gün almış oluyorsunuz. Buna göre de yıllık izin hakkınız 20 gün olur.

İş sözleşmesinin sağlık sebebiyle feshi

1998 üçüncü dönem sigorta başlangıcım var. 1980 doğumluyum. 5 yıl SGK, 16 yıldır da özel banka emekli sandığına bağlı olarak çalışıyorum. İşten ayrılmayı düşünüyorum. Fakat kurumum 1998 öncesi girişli olup sigorta prim gününü tamamlayanlara da haklarını verip çıkartmıyor. Yasal yollara başvuruluyor. Ben büyük bir trafik kazası geçirdim ve kalıcı bir durumum olmasa da sağlık açısından zorlanıyorum. Bunu gerekçe göstererek kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim ve ihbar süresi kullanır mıyım? Havva Aran

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin I/a bendine göre, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak (ihbar süresi vermeden) feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak iş sözleşmesinin sağlık sebebiyle işçi tarafından feshedilebilmesi için sağlık kurulu (en azından uzman doktor) raporuyla bu işte çalışmasının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunu belgelemesi gerekir.

Bu bağlamda, yaptığınız işin sağlığınız için tehlikeli olduğuna dair rapor alırsanız, bildirim (ihbar) süresi vermeden işten ayrılabilir ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak işten kendiniz ayrılmış olacağınızdan ihbar tazminatı hakkınız olmaz.

Diğer yandan, 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim günüyle emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp işten ayrılmak isteyenlere kıdem tazminatı ödemesinde zorluk çıkaran işvereninizin, sağlık sebebiyle işten ayrılmanız halinde de zorluk çıkarabileceğini göz ardı etmemelisiniz.

Vergi indirim belgesi de almalısınız

Ben işitme engelliyim, raporum yüzde 52. Nisan 2008'den beri SSK'lı çalışıyorum. 4400 gün primim Nisan 2022'de dolacak. Engelli hakkımla emekli olup, Nisan 2028'den itibaren emekli maaşı alacağım doğru mu, yani benim 20 yıl sigortalılık, 4400 gün prim ödemem mi gerekiyor? İpek Soylu

Evet, engelli hakkıyla emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak bir de çalıştığınız yerdeki vergi dairesine başvurup vergi indirim belgesi almanız gerekiyor.

Vergi indirim belgesi almanız halinde, en az 4400 prim gününüz olması koşuluyla, yaş şartı aranmaksızın 20 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı Nisan 2028 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.