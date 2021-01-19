Adi malul yurtdışında çalışırsa aylığı kesilir mi?

1979 doğumluyum. 2002 yılında muvazzaf astsubay (4/c) olarak TSK'da çalışmaya başladım. 2017 yılında adi malul olarak emekliye sevk edildim. Şu anda malul maaşı almaktayım. Polonya'da sigortalı olarak çalışacağım. Buna ilişkin SGK'ya herhangi bir bildirim yapmam gerekir mi? Maaşımdan kesinti olur mu? Mesut Karcıer

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre iştirakçi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

Adi malullük aylığınız 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre bağlanmış olup, 5434 sayılı Kanunda da yurtdışında çalışmaya başlama halinde, bağlanan adi malullük aylığının kesileceğine ilişkin hüküm bulunmadığından, yurtdışında çalışmaya başlamanız durumunda aylığınız kesilmez. SGK'ya da herhangi bir bildirim yapmanız gerekmez.

Ölüm yardımı hangi durumda ödenir?

Babam 2016'da vefat etti. Annemi 20 gün önce kaybettik. Annem ev kadını, babam emekli subaydı. Annemin vefatından dolayı ölüm yardımı alabilir miyim? ugurguv

Emekli Sandığı Kanunu'na göre ölüm yardımı; emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların vefatı halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine (sırasıyla eşine, eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa kişinin anne babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine) yapılıyor.

Dul veya yetim aylığı alan kişinin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmiyor. Anneniz emekli olmayıp, hak sahibi olarak dul aylığı aldığından, ölüm yardımı ödenmez.