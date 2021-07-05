Aksatılan yapılandırma taksitlerini ödeme zamanı

2018 yılında 7143 sayılı borç yapılandırma yasası kapsamında SGK prim borçlarını yapılandırdım. Kanunun verdiği, yılda iki taksit ödememe hakkımı kullandım. Toplam 4 taksit duruyor. Öğrenmek istediğim konu, bu yatırmadığım taksitleri nasıl yatırmam gerekiyor, hepsini bir mi yoksa yine eskisi gibi iki ayda bir mi? Ödeme zamanı nedir? Hasan Şahan

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un 9. maddesinin (6) numaralı fıkrasında; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacağı hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda, süresinde ödemediğiniz taksitlerin tamamını, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK borçlarının son taksit ödeme süresi olan 2021 Haziran ayını izleyen temmuz ayı sonuna kadar 6183 sayılı Kanun'un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeniz gerekiyor.

İhya edilen süreler Bağ-Kur sigortasına sayılır

10 Ocak 1972 doğumlu bayanım. 2006 Eylül ayında Bağ-Kur girişim var. Arada primlerimi ödeyemediğim zamanlar durdurdum. Sigortalı çalıştığım süreler durdu. 2011 yılından 2019 yılına aralıksız ödemem var. 2012 doğumlu bir çocuğum var. 2019'da Bağ-Kur'dan çıkış yapıp ek-5'e geçtim. Doğum borçlanması yapabiliyor muyum? Arada boşluk olmadığı için doğum borçlanması yapamayacağımı söylediler. Gazete yazınızda, durdurulan Bağ-Kur günlerinin ödenebileceğini okudum, yanlış anlamadıysam. Durdurduğum süreleri geri alabiliyor muyum? Alırsam Bağ-Kur'a mı sayılır yoksa ek-5'e mi? Ne zaman emekli olurum?

Emine Çan

Doğum borçlanması, doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Doğum yaptığınız tarihten itibaren geçen iki yıllık sürede Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödediğinizden, diğer bir deyişle prim ödenmemiş süre olmadığından doğum borçlanması yapamazsınız.

Prim borcunuz nedeniyle durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinizi ise ihya edebilirsiniz (canlandırabilirsiniz). İhya ile kazanacağınız süreler durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri olduğundan, Bağ-Kur kapsamında sayılır.

SSK statüsünden emeklilik için en az son 1261 günü 4/a (SSK) kapsamında olmak koşuluyla, 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık suresi ve 58 yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor.