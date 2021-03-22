Almanya sigorta başlangıcı Türkiye’de geçerli mi?

31 Temmuz 2019 tarihinde yurtdışı borçlanma talebinde bulundum. Türkiye'de sigorta başlangıcım yok. 7591 gün için 207.155 TL yatırdım. Bağ-Kur'dan emekli olabileceğimi söylediler. Acaba Almanya sigorta girişim burada geçerli sayılıyor mu? Almanya'ya gidiş tarihim 1990, işe giriş tarihim 1999. Sayılıyorsa ne yapmam lazım? Nigizn

Borçlanma başvurusu yaptığınız tarihte geçerli olan yasa hükümlerine göre, Türkiye'de sigortalılığı olanların borçlandıkları süreler borçlanma tarihindeki son sigortalılık haline göre, Türkiye'de sigortalılığı olmayanların borçlandıkları süreler ise 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyordu.

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılan borçlanmalarda ise Türkiye'de sigortalılığı bulunup bulunmadığına ve bulunması halinde de son sigortalılık haline bakılmaksızın 4/b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Başvuru tarihinde geçerli olan yasa hükümlerine göre, Türkiye'de sigortalılığınız olmadığından, borçlandığınız süreler 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilir ve 4/b statüsünden emekli olursunuz.

Sigortalılık süresi açısından Almanya'da çalışmaya başladığınız tarih, Türkiye'de de sigorta başlangıcınız sayılır. Ancak 4/b statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde sigorta başlangıç tarihi değil, fiilen prim ödenen süreler dikkate alınıyor. Türkiye'de sigortalılığınız bulunmadığından, borçlandığınız süreler, borçlanma primini tamamen ödediğiniz tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili ayların primi kabul edilir ve emeklilik yaşınız da buna göre tespit edilir.

Emeklilik için 25 yıl hizmet zorunlu mu?

1 Şubat 1962 doğumluyum. 14 Ağustos 1989'da öğretmenliğe başladım. 14 Ağustos 1994'de usulüne uygun şekilde istifa ettim. 9 Aralık 2010'da açıktan atamayla tekrar öğretmenliğe döndüm. Halen görevdeyim. 1994'den 2010'a kadarki ara boşlukta herhangi bir sigortam yok. Ne zaman emekli olurum? 4/a kapsamında 1980 girişi ile toplam 385 gün sigortalı çalışmışlığım var, ama onun sayılıp sayılmadığını bilmiyorum, herhangi bir müracaatım olmadı. 25 yıllık çalışma sürem dolmadı. Emeklilik için bu 25 yıl zorunlu mu, zorunlu ise doldurmanın bir yolu var mı? Sami Sett

Emekli Sandığı statüsünden normal emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Yaşınızı doldurmuşsunuz, ancak normal emeklilik için 25 yıl hizmet süresi şart. 4/a kapsamındaki 385 gününüz hizmet sürenize ilave edilir, çalıştığınız kuruma başvurup intibakını yaptırmalısınız.

Emekli Sandığı statüsünden yaştan emeklilik için ise 15 yıl hizmet süresi ile 61 yaş şartlarını sağlamış olmak gerekiyor. Bu bağlamda, 25 yıl fiili hizmet süresini tamamlamamış olsanız da 61 yaşınızı dolduracağınız 1 Şubat 2023 tarihinde yaştan emeklilik hakkını elde eder ve 2023 Şubat ayında emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bir emekli, iki dul/yetim aylığı alınabilir mi?

Uzun zamandır doğru cevap bulmadığım bir konu. Babamdan yetim aylığı alıyorum (Emekli Sandığı). Eşim vefat etti, SSK'dan dul aylığı alıyorum. SSK'dan kendi emekliliğime az kaldı. Bu durumda iki SSK, bir Emekli Sandığı maaşı alabiliyor muyum? Ayşe Gülseçkin

Babanız Emekli Sandığı, eşiniz SSK statüsünden emekli olduklarından, SSK statüsünden emekli olduğunuzda kendi emekli aylığınız ile birlikte eşinizden ve babanızdan almakta olduğunuz aylıkları da almaya devam edersiniz.