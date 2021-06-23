Askerlik döneminde genel sağlık sigortası

OĞLUM 9 Haziran 1995 doğumlu olup bu ay sonu üniversiteyi bitirecek. Şu an 107.33 lira GSS primi ödemekteyim. Mezun olursa bu primi aynen ödemeye devam edecek miyim? Ya da bu primi daha ne kadar öderim? Gelir testi mi yaptırmam gerekir? Bir süre var mı? Askerliğini yapıp iş bulmak için önünde bir engel olmasın da istiyor, hemen askere giderse nasıl bir yol izlemeliyim? Eğer dersi kalır mezuniyet gecikirse ne yapmalıyım? S. B. Erdemli
Oğlunuz 25 yaşını doldurmuş olduğundan, okulunu bitirse de bitirmese de herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmaya başlayana kadar asgari ücretin yüzde 3'ü kadar genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda. İsterse gelir testi için başvurabilir. Aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 TL) az çıkması halinde, primleri devlet tarafından karşılanmak üzere GSS'li sayılır.
Askere gittiğinde, askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yaparsa askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay olarak yaparsa askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu dönemde genel sağlık sigortası primi ödemez.
BABAM 26 Mayıs 2021 tarihinde vefat etti. Kendisi Bağ- Kur'dan emekli idi. Dedem de 1991 yılında vefat etti ve kendisi SSK'lı idi. Dedemden ölüm aylığı alan anneannem de 2020'de vefat etti. Anneme 26 Mayıs 2021 tarihinde vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden ve 1991 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından ölüm aylığı bağlanabilir mi? Şevki Gül
Anneniz, babanızın vefatı ile 26 Mayıs 2021 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre hem eşinden hem babasından hak sahibi oluyor. Buna göre de annenizin durumunu 5510 sayılı kanun hükümlerine göre değerlendirmek gerekiyor. 5510 sayılı kanununa göre, emeklilik statüleri farklı olsa da hem eşinden hem ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından aylık bağlanıyor. Bu bağlamda, annenize hem eşinden hem babasından aylık bağlanmaz. Anneniz ancak tercih yapabilir.
EŞIM 65 yaşında. 1994 yılında Bağ- Kur girişi var. 4.5 yıl prim ödedik, işlerimiz bozulunca Bağ-Kur primlerini ödeyemeyeceğimizden, işyerini kapatıp sigortalılığını durdurduk. Geriye dönük canlandırıp prim borcumuzu ödeyebilir miyiz? Ercan Koç
Eşinizin Bağ-Kur statüsünden emekliliği için en az 5.400 prim günü olması gerekiyor.
Geriye dönük olarak, prim borcu nedeniyle silinmiş (durdurulmuş) olan Bağ-Kur sigortalılık sürelerini 7.326 sayılı yasa kapsamında ihya edebilirsiniz (canlandırabilirsiniz). Ancak işyeri kapandıktan sonraki süreye ilişkin olarak ihya yapamazsınız.YAZARIN TÜM YAZILARI