Askerlik süresi kıdem tazminatına dahil midir?

11 Şubat 1984'te askeri fabrikada işe başladım. 28 Şubat 1994'te askerlik nedeniyle kıdem tazminatımı alıp, yedek subay olarak askerliğimi yaptım. 15 Eylül 1995'te tekrar askeri fabrikada işe başladım, geçen yıl emekli oldum. Emekli olurken, “Askerde geçen süre kıdem tazminatına dahil olur mu?” sorusu K.K.K. işçi münasebetlerine soruldu, “dahil olmadığı” cevabı geldi. Şahsen ben de dahil olmadığını biliyorum. Ancak mutemedimiz ileriki dönemlerde idari para cezası ödemek korkusu ile sağ olsun gerekli yazışmaları yaptı. Sonuç olarak, aynı iş kolunda olmasından dolayı yedek subaylıkta geçen süre kıdem tazminatına dahil midir? Ü. Ali Akcan

Emekli Sandığı Kanunu ve SSK'ya tabi olarak aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle 4/a (SSK) statüsünden emekli aylığına hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet süreleri üzerinden son kamu kuruluşunca kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekle birlikte, önceki kamu kuruluşlarında geçen hizmetlerin kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona ermiş olması gerekiyor.

Mutemedinizin yaptığı yazışmaların sonucu hakkında bilgi vermemişsiniz. Ben, askere giderken kıdem tazminatınızı alıp, kıdem sürenizi sıfırladığınızdan ve yedek subaylık hizmetinizin sona ermesi de kıdem tazminatına hak kazanmanızı sağlamadığından, yedek subaylık döneminiz için kıdem tazminatı ödenmeyeceğini değerlendiriyorum.

Askere giderken kıdem tazminatınızı almamış olsaydınız, emekli olduğunuzda hem askerlik öncesi hem de askerlik dönemi için kıdem tazminatı almanız mümkün olabilirdi.

Ödenmeyen Bağ-Kur borçları silinecek mi?

1993 yılından bu yana SSK'lıyım. Eşim benim üzerime bir dükkân açıp işletti, 5 ay sonra da kapatıldı. Bana Bağ-Kur borcu çıktı. Bu borcu ödemek istemiyorum. Bu borç otomatik olarak siliniyor mu? SSK'lı olduğum halde nasıl mecburi Bağ-Kur'lu yapılıyorum? Tuncay Demirçapar

Adınıza çıkarılan Bağ-Kur prim borcunun hangi tarih aralığına ilişkin olduğunu belirtmemişsiniz.

1 Mart 2011 tarihinden itibaren, hem 4/a (SSK) hem 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışması olanların, 4/a kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılıyor. 4/a kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği sürece 4/b kapsamında prim ödemeleri gerekmiyor. Çıkartılan borç, 1 Mart 2011 sonrasına ilişkin ise ve borç çıkartılan dönemde 4/a kapsamındaki sigortalılığınız devam ediyordu ise SGK'ya başvurup, bu gerekçe ile borcunuzu sildirebilirsiniz.

Diğer yandan, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki döneme ilişkin Bağ-Kur prim borçlarının 2021 Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde, borca ilişkin Bağ-Kur sigortalılık süreleri ve prim borçları silinecek. Borç, 1 Mart 2011 öncesine ya da 1 Mart 2011 sonrasında 4/a kapsamında sigortalı olmadığınız bir döneme ait ise Ocak sonunda otomatik olarak silinir.