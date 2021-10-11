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Aynı işyerinde ikinci kez çalışma halinde izin süresi

8 Temmuz 2021 tarihli “Yıllık izin ve özellikli durumlar” başlıklı yazınızda her şeyi çok detaylı vermişsiniz. Ben bir detayı sorabilir miyim, aynı işyerine dönmekle alakalı? 2009 Ağustos ayında izin dahil haklarımı alarak, 7 yıl 4 ay çalıştığım işyerinden ayrıldım. 2011 Ocak ayında tekrar döndüm. Eylül 2021 itibarıyla önceki dönemden 7 yıl 4 ay, şimdiki dönemden de 10 yıl 8 ay çalışma sürem var. Toplam 18 yıl. 50 yaş üstü 20 işgünü izin kullanıyorum ama 15 yıl sonrası 26 gün izin kullanmam gerekmez miydi? İzin parası değil sıkıntım, kullanacağım izin süresi konusu net değil. Önceki dönem haklarımı almış olsam da aynı işyerinde çalışılan toplam süre dikkate alınmaz mı? N.E.

Kişinin çalıştığı işyerinden emeklilik ya da farklı nedenlerle ayrıldıktan sonra aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması halinde yıllık ücretli izne hak kazanma ve yıllık ücretli izin süresi, çalışma hayatında sıkça ortaya çıkan ihtilaflı durumlardan biri.

Yargıtay kararlarına göre, işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilen bu dönemin, sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değil. Ancak önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, sonraki dönem çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yıl doldurulamadığı için izne hak kazanılmayan artık süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir.

Bu bağlamda, emeklilik nedeniyle işten ayrıldığınız 2009 Ağustos ayında, çalışma sürenizin 7 yıllık kısmı izin kullandırılmak ya da fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edildiğinden, 7 yıllık süre sonraki çalışma sürenize eklenmez. Ancak 4 aylık kıst dönem için izin parası ödenmediğinden (bu süre bir yıldan az olup yıllık izne hak kazanmadığınızdan), sıfırlanmayan bu kıst dönemin yeni çalışma döneminize ilişkin yıllık ücretli izne hak kazanma ve yıllık izin süresinin tespiti açısından dikkate alınması gerekir.

25 yıl için doğum borçlanması gerekmez

20 Eylül 2000'de işe girdim, 5 ay çalışıp işi bıraktım. 2007'de yeniden işe girdim, 5000 günüm var. 15 yıldan beri çalışıyorum. İşi bırakmam için sürekli benim projemi değiştiriyorlar, bir nevi mobbing uyguluyorlar. 2004 doğumlu kızım var. 25 yılı doldurmak için çocuk parası ödeyerek yıl satın almak istiyorum, bilgi verirseniz sevinirim. İsmi saklı

25 yıl sigortalılık süresini doldurmak için doğum borçlanması yapmanız gerekmiyor. 25 yıllık sürenin hesabında sigorta başlangıç tarihiniz olan 20 Eylül 2000 tarihi dikkate alınır ve 25 yılınız prim ödeseniz de ödemeseniz de 20 Eylül 2025 tarihinde dolar. Doğum borçlanmasını 7000 prim gününü tamamlamak için yapabilirsiniz. Bu durumda emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı da aranmaz.