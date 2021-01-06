1963 doğumluyum ve yüzde 42 oranında süresiz engelli raporum var. 2022 sayılı Yasa kapsamında engelli aylığı alıyorum. Engelim ve yaşımdan dolayı iş olanağım yok. Kimsem yok, yalnız yaşıyorum. Memur emeklisi babam 2006 yılında vefat etti. Babamın maaşından faydalanabilir miyim? Yaşar Yavuz

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, vefat eden emekli devlet memurunun, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına, muhtaç olmaları (aylık gelirinin asgari ücretin net tutarının altında olması) şartıyla aylık bağlanıyor.

Sağlık durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun tespit edilmesi ve muhtaç olmanız halinde babanızdan aylık bağlanır. Ancak muhtaç durumda olsanız da yüzde 42 oranındaki engellilik durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun SGK Sağlık Kurulu'nca kabul edilmesi zor gözüküyor.

Doğum borçlanması emeklilik yaşımı öne çeker mi?

16 Temmuz 1976 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 1 Ekim 1994. 30 Ocak 2003'te ilk çocuğumu, 22 Haziran 2011'de ikinci çocuğumu dünyaya getirdim. Her iki doğumdan sonra 6'şar ay ücretsiz izin kullandım. 31 Mart 2019 tarihinde toplam 8.314 prim gün sayısı ile ikale sözleşmesi yaparak işten ayrıldım. İki çocuğum için doğum borçlanması yapmak suretiyle emeklilik yaşımı erkene çekmem mümkün olur mu? Yeliz Kaya

Doğum nedeniyle kullanmış olduğunuz ücretsiz izin sürelerini borçlanmanız emeklilik şartlarınızı değiştirmez, yani emeklilik yaşınızı öne çekmez. Sadece prim günü kazandırır.

Doğum borçlanması yapabilir miyim?

İşe giriş tarihim 2000. Doğum, SSK girişinden önce. Bu durumda doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? İlknur Altun

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için yapılabiliyor. Doğum sigorta başlangıcınızdan önce olduğundan, maalesef doğum borçlanmasından yararlanamıyorsunuz.

Yaşa takılır mıyım?

Engelli statüsünde çalışıyorum. Şu an kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyorum. İlk işe girişim 15 Aralık 2016. Yüzde 41 engellilik oranıyla vergi indirimi aldım. 18 yıl sigortalılık süresiyle 4680 prim günümü doldurduğumda emekliliğe hak kazanabilirmişim, yaşa takılır mıyım? Anıl Biçer

Engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emeklilikte sadece sigortalılık süresi ve prim günü şartları aranıyor, yaş şartı aranmıyor. Yaş şartı aranmadığından da yaşa takılmanız söz konusu olmaz. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağladığınızda, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz.