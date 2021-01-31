Bağ-Kur süreleri kısmi ihya edilebilir mi?

Bağ-Kur ihya işlemi yaparken tüm borçları mı yoksa bölüm bölüm mü ihya yapabiliyoruz? Mükellefiyeti ara ara açıp kapattığımızdan Bağ-Kur sigortalılık dönemi parçalı olunca ihyayı bölüm bölüm yapabilir miyiz? Veli Fırtına

Bağ-Kur sigortalılarının, prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca durdurulmuş sigortalılık sürelerinin kendileri veya hak sahipleri tarafından ihyasında (canlandırılmasında) kısmi ihya yapılamıyor. Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilmesi gerekiyor.

Bu bağlamda, vergi mükellefiyetinin ara ara açılıp kapatılması nedeniyle, durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri parçalı olsa da, durdurulan sürelerin tamamının ihyası ve hesaplanacak primlerin ödenmesi gerekiyor. Hesaplanan borcun tamamının ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz.

Amerika'daki çalışma sigorta başlangıcı sayılır mı?

24 Ocak 2021 günü köşenizde “Yurtdışı sigorta nasıl başlangıç sayılır” başlıklı yazınızı okudum. Benim de bir sorum olacak, yardımcı olursanız sevinirim. Ablam yaklaşık 30 senedir Amerika'da yaşıyor. Türkiye'de bugüne kadar sigorta girişi olmadı. Yaşadığı yerde uzun yıllar çalıştı. Yazınızda bahsettiğiniz gibi ablamın da aynı durumdan faydalanması söz konusu olabilir mi? Türkiye'de emeklilik hakkı elde edebilir mi? Canpolat Kobat

Türkiye ile Amerika arasında sosyal güvenlik anlaşması olmadığından, ablanızın Amerika'da çalışmaya başladığı tarihin Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi sayılması söz konusu olmaz. Ancak 15 yıl yurtdışı borçlanması yaparak, borçlanmayı yapacağı tarihe göre 60-61 yaşında Bağ-Kur statüsünden emekli olması mümkün olabilir.