Bağ-Kur’lu çalışmanız ikramiye açısından sorun olmaz

25 yıl 6 aylık hizmetlerimin tamamı 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında kamuda geçti. Kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Emeklilik hakkını 25 Aralık 2023'te kazanacağım. Bugünden sonra 4/b (Bağ-Kur'lu) çalışırsam, 4/c kapsamındaki çalışmalarımın karşılığı olan emekli ikramiyesi alımında sorun yaşar mıyım? Emeklilik başvurusunu 25 Aralık 2023 tarihinde yapmamla 1 Ocak 2024 tarihinde yapmam arasında ikramiye ve maaş miktarı açısından fark var mıdır, hangi tarihte yapmamı önerirsiniz? Cemalettin Duran

Memuriyetten kendi isteğinizle ayrılmış ve ayrıldığınızda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki hizmet süresini tamamlamış olduğunuzdan, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışsanız da emekli ikramiyesi açısından sorun yaşamazsınız. Emekli aylığınız bağlandığında memuriyet sürenize ilişkin emekli ikramiyeniz de ödenir.

Emeklilik başvurunuzu 25 Aralık 2023 tarihinde yapmanızla 1 Ocak 2024 tarihinde yapmanız arasında ikramiye ve maaş miktarı açısından fark olmaz. Ancak emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren bağlandığından, 25 Aralık 2023 tarihinde başvurduğunuzda emekli aylığınız 1 Ocak 2024 tarihinden, 1 Ocak 2024 tarihinde başvurduğunuzda 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlar ve bir aylık kaybınız olur.

İkinci çocuk için doğum borçlanması yapabilirsiniz

8 Eylül 1971 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 10 Ocak 1993. Çeşitli aralıklarla çalıştığım işyerlerinden 26 Ağustos 2002 tarihinde ayrıldım. 1 Nisan 2003'de isteğe bağlı (4/a) prim ödemeye başladım, 31 Mart 2007 tarihinde son verdim. Şu an 4645 gün prim ödenmiş gözüküyor. 1 Aralık 2003 ve 19 Haziran 2009 tarihlerinde doğum yaptım. Hangi şartlarda, nasıl emekli olabilirim? Güler Öner

10 Ocak 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünde emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 49 yaşınızı ve 20 yıllık sigortalılık sürenizi doldurmuşsunuz. 955 gün prim eksiğiniz var. Prim eksiğinizi tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Doğum borçlanması, doğum tarihinden sonraki iki yıllık süre içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Bu bağlamda, ilk çocuğunuzun doğum tarihi olan 1 Aralık 2003 ila 1 Aralık 2005 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödediğinizden ilk çocuğunuz için doğum borçlanması yapamazsınız. İkinci çocuğunuzun doğum tarihi olan 19 Haziran 2009 tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde kalan prim ödenmemiş süreleri (31 Mart 2007 tarihinde isteğe bağlı prim ödemesine son verip başka da çalışmanız olmadığına göre 720 gün) borçlanabilirsiniz. Kalan 235 günlük eksik süreyi de isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle tamamlayabilirsiniz.

Turist vizeli yurtdışı süreleri borçlanılamıyor

1 Aralık 1989 sigorta başlangıç tarihim. Prim günüm 2100. Sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorum. Dokuz yıl yurtdışında, Kazakistan ve Kırgızistan'da turist vizesiyle kaldım. Eksik prim günlerim için borçlanma şansım var mı? Murat İ.

1 Aralık 1989 sigorta başlangıcıyla, 5525 prim günüyle ve 52 yaş ya da 3600 prim günüyle 60 yaş şartlarını sağladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz. Yurtdışında geçen sigortalı çalışma süreleri borçlanılabiliyor. Yurtdışında turist vizesiyle kaldığınız süreleri borçlanamazsınız.