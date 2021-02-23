Banka çalışanı kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?

29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden yürüdüğü özel bir bankada çalışmaktayım. e-devlette bankadaki hizmetimiz görünmüyor. Bankada toplam 4200 gün civarı hizmetim var. SSK kapsamında (SGK dökümünde görünen) ise 1400 gün civarında. Çalıştığım bankadan istifa ederek ayrılacağım. Kıdem tazminatı alma konusunda bir sorun yaşar mıyım? SGK'da hizmet birleştirmesi mi yapmalıyım? Güray Karhan

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) şartlarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ancak bunun için SGK'dan bu durumu teyit eden “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

Siz de İş Kanunu'na tabi olduğunuzdan bu hakkınız var. 15 Eylül 1997 tarihindeki SSK girişiniz staj sigortası değilse, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim gününüz olduğundan, yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış durumdasınız.

Ancak özel emekli sandığı olan işyerlerinde çalışanlara SGK kıdem tazminatı yazısını veremiyor. Özel emekli sandıklarının bazıları da vermeyebiliyor. Bu nedenle de özel emekli sandığı olan bazı bankalar, yasanın bu hükmüne göre işlem yapmıyor. Ancak bu durumda dahi yargı yoluyla kıdem tazminatınızı almanız mümkün olabilir.

İşten ayrılmadan önce, SSK kapsamındaki prim günlerinizi çalıştığınız kurumun emekli sandığında birleştirip, yaş dışındaki şartları sağladığınıza ilişkin yazıyı talep etmelisiniz. Yazıyı verirlerse sorun yok. Bu yazıyı çalıştığınız bankaya ibraz ederek işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Yazının verilmemesi halinde ise çalıştığınız kurumun emekli sandığı aleyhine dava açmanız ve yargı kararının lehinize sonuçlanmasına bağlı olarak alacağınız yazı ile çalıştığınız bankaya başvurmanız gerekecek.

İki ayrı aylık alana tek bayram ikramiyesi ödenir

Ablam SSK emeklisi. Bağ-Kur emeklisi eşi vefat etti ve ablama dul aylığı bağlandı. Üç kızı var ancak hiçbiri babalarından aylık almıyor. Bağlanan aylığın hak edilenden az olduğunu düşünüyoruz. Bir de ablama eşinden dolayı bayram ikramiyesi verilmedi. Dul aylığı oranı ve bayram ikramiyesi konusunda bilgi verir misiniz? Lâle Özcan

Ablanız emekli olduğundan, eşinden bağlanan aylığın oranı yüzde 50 olmalı. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor. Hem emekli aylığı hem dul aylığı alan biri olarak ablanıza sadece en fazla ödeme imkanı veren emekli aylığı dosyası üzerinden ikramiye ödenmesinde yasaya aykırı bir durum yok.

Emekli Sandığı anneye aylık bağlar mı?

Ablam çocuksuz, hiç evlenmemiş memur emeklisiydi. Geçen yıl vefat etti. Annem 88 yaşında. Ablamdan dolayı anneme ölüm aylığı bağlanır mı? Annem hâlihazırda babasından ve vefat etmiş olan babamdan dolayı iki ölüm aylığı alıyor. defne5326

Ölen Emekli Sandığı iştirakçisinin, Emekli Sandığı iştirakçisi olmayan dul ve muhtaç annesine aylık bağlanıyor. 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari ücretin net tutarından (bugün için 2.557,59 TL) daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar muhtaç sayılıyor. Anneniz eşinden ve/veya babasından dolayı Emekli Sandığı'ndan aylık almıyorsa, aylık geliri de (aldığı iki ölüm aylığı dahil) 2.557,59 TL'nin altında ise vefat eden ablanızdan aylık bağlanabilir. Aksi halde bağlanmaz.