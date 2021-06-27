Başvurunu Haziran’da yap ikramiyeyi kap

Genel olarak emekli aylığı tutarı ile kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi tutarları açısından sorulur; “Emeklilik başvurumu Haziran ayında mı, yoksa Temmuz'da mı yapayım?” diye..

Bu yıl tercih yaparken dikkate alınması gereken bir parametre daha var, “Kurban Bayramı ikramiyesi”.

Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi arife, 20 Temmuz bayramın birinci günü. 24 Temmuz Cuma günü sona eren Kurban Bayramı'nın ardından cumartesi ve pazar tatilleri geliyor. 19 Temmuz Pazartesi gününü de katınca bayram tatili 9 güne çıkıyor. Hatta öncesinde 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili. 16 Temmuz Cuma günü de tatil edilirse, toplam 11 güne ulaşıyor.

Tarihi henüz belli olmamakla birlikte, Kurban Bayramı'na ilişkin bayram ikramiyesi de muhtemelen 15 Temmuz'dan önce ödenecek.

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Önceleri, SGK'ca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir ve aylık alma şartıyla, ikramiye ödeniyordu. Diğer bir deyişle ikramiye için, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan aylık alıyor olma şartı aranıyordu.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından; dul ve yetim aylığı ise sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor.

Ödeme tarihinin öne çekildiği durumlarda, ay kaymasından dolayı yeni emekli olanlar açısından mağduriyet doğuyordu. Örneğin, bayram temmuz ayında olup, ödeme haziran ayına çekilmiş ise haziran ayında emeklilik başvurusunda bulunan ikramiye alamıyordu. Zira haziran ayında başvurana emekli aylığı temmuz ayından itibaren ödenmeye başlanıyor. İkramiye ödemesi haziran ayında yapılınca, “ödemenin yapıldığı tarihte gelir ve aylık alıyor olma” şartı sağlanamamış oluyordu.

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Mağduriyete neden olan bu durum, 2020 Mart ayında yapılan yasa değişikliği ile düzeltildi. İkramiye ödemesi için aranan “ödemenin yapılacağı tarihte” gelir veya aylık alıyor olma şartı, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık alıyor olma şeklinde değiştirildi.

Ödeme ne zamana çekilirse çekilsin, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı alıyor olma şartı getirildi. Böylece, örneğin haziran ayında emeklilik başvurusunda bulunan, ikramiye haziran ayında ödense de bayramın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alma hakkına sahip olacağından ikramiyesine kavuştu.

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Asıl sorunun yanıtına dönersek, haziran ayı ile temmuz ayında emeklilik başvurusunda bulunma arasında emekli aylığı tutarı açısında fark yok.

Memurlar açısından emekli ikramiyesinin tutarında da fark söz konusu değil. Zira haziran sonuna kadar başvurulmuş olsa da temmuz ayından itibaren başvurulmuş olsa da emekli aylığı ve ikramiye hesabı 1 Temmuz'dan geçerli olacak katsayılara göre hesaplanacak.

Ancak İş Kanunu'na tabi çalışmakta olan 4/a (SSK) sigortalıları açısından, kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz'da artacağından dikkate alınması gereken diğer bir parametre.

Bu yıl, Ramazan Bayramı ikramiyesine hak kazanabilmek için Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak gerekiyor. Bu durumda emekli aylığı temmuz ayından itibaren bağlanacağı için “bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma” şartı sağlanmış olacak ve Kurban Bayramı ikramiyesine hak kazanılabilecek.