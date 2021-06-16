Bin 500 liralık alt sınır dul/yetim aylıklarına nasıl uygulanıyor?

Annemle birlikte Bağ-Kur emeklisi babamdan dul ve yetim aylıkları alıyorduk. Annemi nisan ayında kaybettim. SGK'ya, tek hak sahibi kaldığımı belirterek aylığımın yüzde 50'ye yükseltilmesi için dilekçe verdim. Daha önce annem 1.282 TL, ben de 641 TL aylık alıyorduk. e-devletten baktığımda yeni aylığımın 1.404 TL hesaplandığını gördüm. Hesabı pek anlayamasam da asıl sormak istediğim, emekli aylıklarının 1.500 TL'nin altında olamayacağını duymuştum. Benim bu konuda yapmam gereken bir şey var mı? Yoksa uygulama doğrumu dur? Elif Tekin

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık alan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan ödemeler toplamının 1.500 liradan az olamayacağına ilişkin alt sınır, dosya bazında uygulanıyor. 1.500 liralık alt sınır dosya bazında belirlendiğinden, dul ve yetim aylıklarına yansıması da aylık bağlama oranlarına göre oluyor.

Örneğin, daha önce yüzde 50 annenize, yüzde 25 size olmak üzere toplamda yüzde 75 olan aylık bağlama oranına göre, aylıklarınızın toplamı 1.500 liranın yüzde 75'i olan 1.125 lirayla kıyaslanıyordu. Şimdi yüzde 50'ye yükseltilen yetim aylığınızın da 1.500 liranın yüzde 50'si olan 750 liranın altında olmaması gerekiyordu. Tarafınıza ödenen tutar, 750 liranın üzerinde olduğundan, uygulama doğru ve itiraz etmeniz gereken bir durum yok.

Aynı işyerinde yeniden çalışma halinde yıllık izin hakedişi

Apartman görevlimizin yıllık izin hakediş tarihi ile ilgili bilgi almak istiyorum. İşe giriş tarihi 1 Ağustos 1994 olup, 28 Şubat 2011'de emekli oldu. Emeklilik tarihi itibariyle kıdem tazminatı, yıllık izin vs. alacakları ödendi. 1 Mart 2011 tarihinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak yeniden işe başlatıldı. Arada hiç boşluk olmadı. Yeni dönem yıllık iznini hakediş tarihi, ilk işe giriş tarihi olan 1 Ağustos mu, yoksa emeklilik tarihinden sonraki işe giriş tarihi olan 1 Mart mı olur? Önder Koca

Yılık ücretli izin uygulamasında, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir.

Bu bağlamda, apartman görevlinizin sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona erdiği 28 Şubat 2011 tarihinde, 1 Ağustos 2010 ila 28 Şubat 2011 tarihleri arasındaki kıst dönem için izin parası ödenmediğinden (bu süre bir yıldan az olup yıllık izne hak kazanmadığından), sıfırlanmayan bu kıst dönemin de yeni çalışma dönemine ilişkin yıllık ücretli iznini hakediş tarihinin tespitinde dikkate alınması gerekir. Buna göre de yıllık ücretli izin hakediş tarihi, ilk işe giriş tarihi olan 1 Ağustos olur.