Borçlanma ne demek?

İlk sigorta başlangıcım 4/a kapsamında 1 Ocak 2005. Prim gün sayım 4426. Emeklilik şartım; 58 yaş ve 7000 prim günü veya 58 yaş, 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi olarak görünüyor. Oğlumun doğumundan sonra işi bırakma niyetindeyim ama haklarımdan vazgeçmek istemiyorum. Üç sorum olacak. En erken ne zaman istifa edersem emeklilik hakkımı kaybetmem? Ağustos 2020'de doğum yaptım, 4 ay ücretli + 6 ay ücretsiz izin kullanıyorum. Erken emekliliğe bir faydası olur mu, borçlanma ne demektir? Doktoraya başlarsam erken emekliliğe bir faydası olur mu, borçlanma ne demektir? İsmi saklı

Sizin de belirtiğiniz gibi emeklilik için 58 yaş ve 7000 prim günü veya 58 yaş, 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olmanız gerekiyor. Doğum tarihinizi belirtmemişsiniz. 25 yıllık sigortalılık süreniz 1 Ocak 2030 tarihinde doluyor. 58 yaşınız bu tarihten sonra doluyorsa, 4500 prim gününü tamamladığınızda, prim günü şartını sağlamış olursunuz. 58 yaşınız dolduğunda da emekli olmaya hak kazanırsınız.

Borçlanma, sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde, kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılmasını ifade ediyor. Diğer bir deyişle, hizmet borçlanması kanunda belirtilen haller nedeniyle prim ödenmeyen (çalışılamayan) sürelerin primleri sigortalı veya hak sahipleri tarafından ödenmek suretiyle bu sürelerin prim günü/hizmet süresi olarak kazanılmasıdır.

Örneğin, doğum nedeniyle kullandığınız ücretsiz izin süresince adınıza prim ödenmez. Ancak bu sürenin tamamını ya da bir kısmını borçlandığınızda, borçlandığınız süre kadar prim günü kazanırsınız. Bu bağlamda 4500 günden eksik kalan prim gününüzü borçlanarak tamamlayabilirsiniz. Doktoraya başlarsanız, normal doktora sürenizi borçlanabilirsiniz. Ancak her iki borçlanma da ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonraki dönemler için olacağından emeklilik şartlarınız değişmez. Sadece prim günü kazanırsınız.

Emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olarak kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilmeniz için ise 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini ya da 7000 prim gününü tamamlamış olmanız gerekiyor.

İstifa edersem ikramiyemi alabiliyor muyum?

31 Aralık 1997 yılında devlet memuru olarak göreve başladım. 23 yıl 3 aydan beri çalışıyorum. Emeklilik tarihim 5 Mayıs 2022 gözüküyor. Çalışma süremi doldurdum. Yaşı beklemeden istifa edersem, yaşı doldurduğumda emekli aylığımı ve ikramiyemi alabiliyor muyum? Semra Tosun

Emekliliğiniz için gereken hizmet sürenizi doldurmuş olduğunuzdan, görevinizden ayrılabilirsiniz. Emeklilik yaşınızı doldurduğunuzda, SGK'ya başvurunuz üzerine hem emekli aylığınız bağlanır hem de emekli ikramiyeniz ödenir. Görevden ayrılma talebinizde, emekliliğiniz için gereken yaşınızı beklemek üzere ayrılmak istediğinizi

belirtmenizde yarar

var.