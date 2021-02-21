Çalışırsam malullük aylığım kesilir mi?

1990 doğumluyum. 2016'da böbrek nakli oldum. 1800 prim günümü doldurup, 2020'de malulen emekli oldum. Malulen emekli olduğum halde sigortalı bir işe girsem emekli maaşım kesilir mi? Kesilirse işten ayrıldıktan sonra emekli maaşım yeniden bağlanır mı? Gülcan Yucer

Sorunuz, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olup, 4/a (SSK) statüsünden malulen emekli olduğunuz varsayımıyla yanıtlanmıştır. Malullük aylığı almakta iken herhangi bir sigortalılık statüsüne göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesiliyor.

İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk defa malul hale geldiği sigortalılık statüsü dikkate alınarak aynı usul ve esaslara göre maluliyet halinin tekrar incelenmesi ve devam ettiğine dair karar verilmesi kaydıyla, istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanıyor.

Buna göre, sigortalı olarak işe girerseniz malullük aylığınız kesilir. İşten ayrıldıktan sonra yeniden aylık bağlanması için talepte bulunduğunuzda, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığınıza esas malullük halinizin devam ediyor olması koşuluyla malullük aylığınız yeniden bağlanır.

Staj sigortam neden kabul edilmiyor?

SSK girişim 1987 yılında teknik lise stajımda gerçekleşti. 30 günlük staj sonunda stajyer maaşım yattı ve sigorta kaydım yapılarak, sigorta sicil numaram verildi. 2020 yılında 50 yaşında emekli olmayı beklerken staj girişimin kabul edilmediği ve bu nedenle 54 yaş şartına tabi olduğum ancak yedek subaylıktan eklenen sürelerle 53 yaşımda emekli olabileceğim söylendi. Bir dilekçe vererek staj priminin kabul edilmesi için başvuru yaptım ama sonuç alamadım. Lisede yapılan staj sigorta kaydım neden kabul edilmiyor? Güneri Dürmüş

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yapılan staj döneminde, emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediği için staj başlangıcı emeklilik açısından sigortalılık süresinin başlangıcı sayılmıyor.

Staj döneminde kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Sicil numarası da bu nedenle veriliyor ve bu numara tüm çalışma süresinde kullanılıyor. İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigortalılık süresinin başlangıcı sayılıyor.

Madendeki çalışmama ilave prim neden yok?

1993-1995 arası Emekli Sandığı'na tabi uzman çavuş olarak 480 gün primim var. FHSZ'den yaralanabiliyor muyum? e-devlette 120 gün verilmiş görünüyor. Bir de 390 gün yeraltı madende çalışma primim var. Bunda FHSZ görünmüyor. Feyzullah Toprak

Uzman çavuş olarak Emekli Sandığı'na tabi hizmet sürenizin dörtte biri kadar fiili hizmet süresi zammından (FHSZ) yararlanırsınız. Hizmet dökümünüzde de göründüğüne göre, zaten yararlandırılmışsınız. Yeraltı maden işyerindeki çalışmanın en az 1800 gün olması halinde bu işlerdeki prim ödeme gün sayılarına dörtte biri ekleniyor. Yeraltı maden işyerindeki çalışmanız 1800 günden az olduğundan, ilave prim gününe hak kazanamıyorsunuz.