14 yıldır bir bankada operasyon yönetmeniyim. Banka operasyon yönetmeni kadrosunu kaldırma kararı aldı. Bizi pazarlama, gişe vs. başka yerlere alacaklar. Ben başka bölüme geçmek istemiyorum. Zaten pazarlama kabiliyetim de yok. 14 yılımı verdim, şimdi bize ihtiyaç yok. Tazminatımızı verip çıkarmaları gerekmez mi? Tazminatımı alıp işten ayrılma hakkım var mı? Sigorta başlangıcım 2006. Furkan Özcan

Çalışma koşullarınızdaki değişiklikle ilgili olarak öncelikle iş sözleşmenizdeki hükümlere bakmak gerekiyor. İş sözleşmenizde bu tür görevlendirmelerle ilgili hüküm varsa, durumunuzu sözleşme hükümlerine göre değerlendirmek gerekir.

İş sözleşmenizde hüküm yoksa çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması size tazminatlı olarak işten ayrılma hakkı vermez. Ancak yapılan değişikliği kabul etmeme hakkı verir ve dolaylı olarak kıdem tazminatına hak kazanmanız söz konusu olur.

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve tarafınızdan altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik sizi bağlamaz.

Bu durumda işveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmenizi feshedebilir. Siz de bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Vergi indirimi hakkıyla emeklilik

29 Kasım 1999 tarihinde bankacı olarak başladığım çalışma hayatımı sağlık sorunlarım nedeniyle sonlandırmayı düşünüyorum. Aynı zamanda engelli raporuna da başvurmak istiyorum. Bu şekilde emeklilik işlemi 8 ayda sonuçlanıyormuş. İstifadan sonra rapor alıp, bu işlemi yapabiliyor muyum? Yoksa bir yerde sigortalı olmam mı gerekiyor? Bankadan emekli olma hakkımı kaybetmek istemiyorum.

Hale Ercoşkun Ünal

Engelli hakkıyla emeklilik için vergi indirim belgesi almanız gerekiyor. Rapor, vergi indirim belgesi için gerekli. Vergi indirimi başvurusu için de çalışıyor olmak gerekiyor. Çalışmayan engelliler vergi indirimi için başvuramıyor.

Bu bağlamda, bankada ya da başka bir işyerinde çalışırken vergi indirim belgesi için başvurabilirsiniz. Bankadan sonra başka bir işyerinde sigortalı olmanız halinde, buradaki sigortalılık süreniz 1259 günü aşmadığı sürece banka sandığından emekli olursunuz.