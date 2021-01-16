Çıraklık sigortası doğum borçlanmasında avantaj sağlar mı?

6 Haziran 1974 doğumluyum. 10 Aralık 1989'da çıraklık sigorta başlangıcım var, herhangi bir prim ödemesi yok. Hala bu sicil numarası kullanılmaya devam ediyor. İlk sigorta başlangıcım 1 Eylül 1994. 1 Mayıs 2004'te doğum yaptım. Çocuğuma kendim baktım, bu süre zarfında prim ödemesi yapılmadı. 6037 prim gün sayım var. Çalışmaya devam ediyorum. Hangi şartlarla, ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşımı öne çekebileceğim bir durum varsa bu hakkımı kullanmak isterim. Çıraklık sigorta başlangıç tarihi borçlanmaya yarar durum oluşturabilir mi? Canan Sak

Çıraklık sigortası kapsamında, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, çıraklık sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak çıraklık döneminde verilen sicil numarası sonraki dönemlerde de kullanılıyor ve 4/a (SSK) kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen çıraklık sigortası başlangıcı, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Bu bağlamda, doğum borçlanması yapabilirsiniz. Ancak doğum, emeklilik sigortası başlangıcınızdan sonra olduğundan, yapacağınız borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez ve emeklilik yaşınızı öne çekmez.

Doğum, stajdan sonra, emeklilik sigortası başlangıcınızdan önce olsaydı, 1 Eylül 1994 olan emeklilik sigorta başlangıç tarihiniz, borçlanacağınız süre kadar geri gelir ve emeklilik şartlarınız, geri gelen sigorta başlangıç tarihinize göre belirlenirdi.

1 Eylül 1994 sigorta başlangıcıyla, emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Yaş dışındaki şartlar sağlamış olup, 51 yaşınızı dolduracağınız 6 Haziran 2025 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Vergi indirimi hakkıyla emeklilik

25 Nisan 1977 doğumluyum. Yüzde 40 engelli raporum var. 1999 Haziran SSK girişliyim. Şu an asgari ücretli çalışıyorum. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olmam için ne yapmalıyım? Ezos

Vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilmeniz için öncelikle vergi dairesine başvurup vergi indirim belgesi almanız, bunun için de çalışma gücündeki kayıp oranınızın en az yüzde 40 olması gerekiyor.

En az yüzde 40 oranında çalışma gücü kaybıyla vergi indirim belgesi alabilirseniz, emeklilik için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 prim günü şartlarına tabi olursunuz. Sigortalılık süreniz 18 yıldan fazla. 4080 prim gününüz de varsa vergi indirim belgesi ile başvurduğunuzda yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz. 4080 prim gününüz yoksa 4080 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.