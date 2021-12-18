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Devlet memurunun kız çocuğunun sağlıktan yararlanma şartları

1998 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi devlet memuru olarak göreve başladım. 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte 4/c'li olarak çalışmaya devam ediyorum. 1 Ağustos 2003 ve 2 Mart 2009 doğumlu iki kızım var. Sigortalı işte çalışmamaları veya evlenmemeleri halinde, bakmakla yükümlü olduğum kişi olarak benim sigortalılığım üzerinden sağlık hizmetlerinden hangi tarihe kadar, hangi şartlarda faydalanabilirler? Merdan G.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanun'a göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Yine 5510 sayılı Kanun'a göre, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte (2008 Ekim ayı başı) ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. Ancak 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan kamu görevlilerinin kız çocukları açısından, sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralındığı 15 Ocak 2010 tarihinde ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyorlar.

Kız çocuklarının sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ya da evlenmeleri gibi durum değişikliği halinde sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun'a göre yeniden belirleniyor. Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü sona erdiren durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.

Bu bağlamda, 1 Ağustos 2003 ve 2 Mart 2009 doğumlu kızlarınızın her ikisi de 15 Ocak 2010 tarihinde bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak sizin üzerinizden sağlık hizmeti aldığından, yaş sınırı olmaksızın, sigortalı bir işte çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece sizin üzerinizden sağlık yardımı almaya devam ederler.

Durumlarında değişiklik olduğunda (evlendiklerinde ya da çalışmaya başladıklarında) sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. Durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, tekrar bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayılırlar ve yeniden sizin üzerinizden sağlık yardımı almaya başlarlar.

Askerlik borçlanmasıyla EYT'li olunabilir mi?

25 Kasım 1973 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20 Kasım 2000. Askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihimi 8 Eylül 1999 tarihine çekersem EYT'den faydalanabilir miyim? Murat Dal

Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıcınızı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekerseniz EYT kapsamında olursunuz. Ola ki EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız mümkün olabilir.